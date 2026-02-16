petíció;

Üzen a kormány a nemzeti petíció keretében, mert hát ilyet is kitalált, hogy nem fizet Brüsszelnek, nem fizet Ukrajnának. A hirdetés, amelyen Von der Leyen, Zelenszkij és Weber látható egy nagy stoptábla kíséretében, már elárasztotta az országot, és az áradás elérte a Népszavát is.

Szégyen, mondhatják olvasóink, hogy ilyesmi kedvenc lapjukból is visszaköszön, mint ahogy az is szégyen, hogy ennek a 153 éves újságnak a túlélése érdekében az ilyen termékeket is be kell fogadnia. Merthogy ez a tét. Az, hogy elmondhassuk: Ukrajna és Zelenszkij, egy Oroszország által lerohant ország és annak vezetője nem ilyen üzenetet érdemel, hanem azt, hogy kiállunk mellette. Hogy elmondhassuk, kitartunk Ukrajna szabadsága mellett és elítéljük az agresszort. És kiállunk az Európai Unió támogatása mellett is. Mert meggyőződésünk: csak ezek a lépések szolgálják a békét.

Sajnáljuk, hogy a magyar kormány nem ezt teszi. Ez a mi válaszunk tehát a petícióra. Arra a petícióra, amelyet a legkevésbé sem tartunk nemzetinek.