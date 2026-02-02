Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége elé hirdettek tiltakozást az ICE „kivégzései” ellen

tiltakozás;tüntetés;Egyesült Államok;amerikai nagykövetség;

2026-02-02 17:05:00 CET

A szervezők követelik, hogy a magyar politikai döntéshozók nyilvánosan ítéljék el az amerikai bevándorlási hatóság erőszakos, civilek elleni fellépését.

„Néma tiltakozás az ICE kivégzései ellen” címmel hirdetett demonstrációt két magánszemély az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének épülete elé hétfő délutánra.

A lapunkhoz eljuttatott közlemény az esemény célja a csendes megemlékezés és a békés kiállás, a résztvevők gyertyagyújtással készülnek és 10 perces néma csenddel tiltakoznak majd 17:30 és 18:00 között. A demonstráció Facebook-eseménye szerint már több mint 300-an jelezték, hogy érdeklődnek a tiltakozás iránt.

„Az Egyesült Államok bevándorlási hatósága, az ICE, fegyveres erőszakkal lép fel civilek ellen, és ennek halálos áldozatai vannak!” – írták a szervezők az esemény leírásában. Hozzátették: „Ezek nem elszigetelt esetek – az ICE az a gépezet, amely a bevándorlókat ellenséggé, a határokat háborús térként értelmezi, az állami erőszakot pedig »szükséges eszközzé« alakítja.

Követeljük, hogy a magyar politikai döntéshozók nyilvánosan ítéljék el az ICE gyilkos erőszakát. A hallgatás politikai állásfoglalás. Magyarország nem maradhat csendben, amikor szövetségese szervei civileket ölnek.”

Nemrég ezrek vonultak az utcára Minneapolisban Donald Trump bevándorlásellenes intézkedései ellen, miután az amerikai idegenrendészet ügynökei amerikai állampolgárokat lőttek le. Alex Pretti egy hete történt meggyilkolása továbbra is óriási hullámokat vet az amerikai belpolitikában, a minneapolisi férfit mintegy nyolc szövetségi ügynök teperte földre, majd miután védekezésre képtelen állapotban feküdt legalább kilencszer rálőttek, így azonnal életét vesztette. Két héttel korábban egy kétgyermekes anya és szintén amerikai állampolgár, Renée Good halt meg a fejére és testére közvetlen közelről leadott lövések következtében.