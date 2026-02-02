Tüntetést szerveznek civilek az orosz-ukrán háború negyedik évfordulójára

Budapest;Ukrajna;civilek;tüntetés;kiállás;orosz nagykövetség;orosz-ukrán háború;

2026-02-02 19:16:00 CET

A február 22-re meghirdetett, a 2022-ben ezen a napon lerohant Ukrajna melletti kiállás helyszíne az orosz nagykövetség budapesti épülete.

Az ukrán–orosz háború kitörésének 4. évfordulója alkalmából idén is közös megemlékezést és nyilvános kiállást szervezünk Budapesten a béke, a szabadság és az emberi méltóság mellett – adta hírül a 2026. február 22-én 17 órakor kezdődő demonstráció Facebook-oldalán a szervező Európához Tartozunk Egyesület. A Ruszkik haza – Együtt Ukrajnáért címmel meghirdetett esemény egyben megemlékezés is az áldozatokról.

– Ebben a történelmi pillanatban különösen fontos, hogy minél többen jelen legyünk, és együtt tegyük egyértelművé: nemet mondunk az erőszakra, az elnyomásra és a szuverén nemzetek elleni agresszióra, valamint szolidaritást vállalunk Ukrajnával és a háború áldozataival – olvasható az egyesület felhívásában. Az egy évvel ezelőtti kiállásról azt írták: „Eddig »csak« a magyar kormány miatt kellett szégyenkeznünk és helyettük is megmutatni, hogy a magyarok támogatják az ukránokat. Most viszont már egyre több politikus agyát fertőzi meg az orosz propaganda, emiatt ma még inkább ott volt a helyünk az ukránok mellett.”

Amint azt a Népszava most szombaton beszámolt, Oroszország nagyobb emberveszteséget szenvedett el a közel négy éve húzódó ukrajnai háborúban, mint „bármely nagyhatalom a második világháború óta bármely háborúban. A washingtoni a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) hét elején közzétett tanulmánya szerint az Ukrajna elleni teljes körű invázió 2022. február 24-i kezdetétől 2025 decemberéig mintegy 1,2 millió orosz és közel 600 ezer ukrán katona halt meg, sebesült meg vagy tűnt el, s a két ország együttes vesztesége idén tavasszal várhatóan eléri a döbbenetes kétmilliós számot, miközben Moszkva egyre fokozza támadásait a szomszédja ellen.