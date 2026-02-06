Jakab Péter: Nem a Tisza Párt ellen indulok, összefogást kínálok

választás;Demokratikus Koalíció;Jakab Péter;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-06 05:45:00 CET

A független országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter ugyanolyan válaszokat ad a kérdésekre, mint Orbán Viktor, ráadásul „beteges hatalommániája” van, mivel ő is korlátlan hatalomra akar törni. Videóinterjú.

Pont úgy akar a Tisza Párt elnöke kétharmados hatalmat szerezni magának, mint ahogyan Orbán Viktor tette 2010-ben - jelentette ki a Népszava Törésvonal című műsorában Jakab Péter, a Jobbik korábbi elnöke, a Nép Pártján vezetője.

Jakab Péter – aki idén áprilisban a Demokratikus Koalíció (DK) támogatásával indul Miskolcon – arról beszélt, hogy mára egy olyan rezsim épült ki Magyarországon, amely szerinte lábbal tiporja az emberi szabadságjogokat, és sok esetben megfosztja az embereket a szabad döntés lehetőségétől. Példaként a közmunkások választási kiszolgáltatottságát említette. Úgy fogalmazott: szétverték az egészségügyet, lerombolták az oktatást, kivéreztetik az önkormányzatokat, ezért ebben a helyzetben mindent újra kell gondolni. Hozzátette, a legfontosabb törésvonal azok között húzódik, akik a rezsim, illetve akik a nép pártján állnak.

Jakab Péter – aki idén áprilisban a Demokratikus Koalíció (DK) támogatásával indul Miskolcon – arról beszélt, hogy mára egy olyan rezsim épült ki Magyarországon, amely szerinte lábbal tiporja az emberi szabadságjogokat, és sok esetben megfosztja az embereket a szabad döntés lehetőségétől. Példaként a közmunkások választási kiszolgáltatottságát említette. Úgy fogalmazott: szétverték az egészségügyet, lerombolták az oktatást, kivéreztetik az önkormányzatokat, ezért ebben a helyzetben mindent újra kell gondolni. Hozzátette, a legfontosabb törésvonal azok között húzódik, akik a rezsim, illetve akik a nép pártján állnak.

Élesen bírálta a Tisza Párt vezetőjét is, amikor arról beszélt: volt olyan politikai szereplő, aki 14 éven keresztül építette a NER-t, majd ma az ellenzék vezetőjeként tőle várják a rendszer lebontását. Kifogásolta, hogy ez a szereplő nem az ellenzéki pártok felé nyit, hanem Orbán Viktor korábbi államtitkáraival keresi az együttműködést - „Ruszin-Szendi Romuluszokkal, Kármán Andrásokkal”.

Jakab Péter kijelentette: ő maga a nép pártján maradt, és nem hisz abban, hogy valaki a NER hiteles építőjéből annak lebontója lehet. „Magyar Péter ugyanolyan válaszokat ad a kérdésekre, mint Orbán Viktor. Orbán Viktor azt mondja, hogy boldog karácsonyt, Magyar Péter meg küld három röhögős szmájlit” - fogalmazott, hozzátéve: a kettő között nem lát érdemi különbséget. Megjegyezte, bár korábban ő maga is viselte a Magyar Gárda egyenruháját, az ő változása 16 év alatt ment végbe. Ezzel szemben szerinte a Tisza Párt elnöke 2023 decemberéről 2024 februárjára változott meg, – Kiesett a csecs a szájából – érzékeltette ezt.

A független országgyűlési képviselő szerint a rendszerváltás nem történhet bemondásra, ahhoz garanciákra van szükség. Ezeket az összefogás adhatja meg, ahol a pártok együtt biztosítják a kétharmadot, miközben egymást is ellenőrzik. Enélkül fennáll a veszélye egy újabb NER kiépülésének, amit - szavai szerint - „ez a nemzet nem biztos, hogy túlél”. Kritizálta a Tisza Párt miskolci kihívóját is, akiről azt mondta: senki sem ismeri, nincs „közéleti lábnyoma”. Úgy véli, olyan emberekre kell szavazni, akik ki tudják harcolni azt, ami Miskolcnak jár.

Jakab Péter arról is beszélt, hogy nem szereti Magyar Pétert, és nem bízik meg benne, ezért szeretne vele leülni, hogy „lássa a kezét”. Elmondása szerint erre „röhögős jeleket kapok, nagyképűséget kapok, hogy ő majd egyedül is megszerzi a kétharmadot, és Miskolcot is meg fogja nyerni. Ha mégsem így lesz, akkor az az ember becsapta a választóit.” Hangsúlyozta: számára nem elfogadható az, ha csak „a vezérigazgató nevét” cserélik ki a Karmelitában, miközben a rendszer változatlan marad. A rendszert szerinte nem birtokba venni kell, hanem leváltani.

A Nép Pártján elnöke kijelentette: nem a Tisza ellen indul, az összefogás ajtaja pedig az utolsó pillanatig nyitva áll Magyar Péter előtt. „Nekem az édeskevés, hogy az egyik pártnak a kezéből a kétharmados hatalmat átadjuk egy másik pártnak a kezébe, márpedig Magyar Péter ezt vágyja, ezt akarja (...) ez egy beteges hatalommánia, amit eddig Orbán Viktortól tapasztaltunk, most Magyar Pétertől. Én azt mondom, hogy gyógyítsuk már meg ezt a betegséget.”

Nyomatékosította: a demokrácia „melós műfaj”, és aki rendszert akar váltani, annak mindenkivel együtt kell működnie. „Le kell ülni, és addig kell egymást masszírozni, amíg nincs közös nemzeti minimum, amelyben meg tudunk állapodni. Én elmondtam most előtte, hogy mi a helyes, hogy hogyan lehet garantálni a kormányváltást, és hogyan lehet garantálni a rendszerváltást. Ő azt mondja, hogy ő egyedül is mindent meg fog nyerni. Ha mégsem így történik, akkor ő a felelős érte” - mondta. Hozzátette: „Magyar Péterrel nem lehet beszélgetni, mert arra nagyon nehéz válaszolni, hogyha valaki küld nekem három röhögő szmájlit. Arra mit mondjunk?”

Jakab Péter szerint a nagy támogatottság nagy felelősséggel jár, ezért az összefogás kérdésében „Magyar Péter térfelén pattog a labda”. Úgy véli, a választás után neki kell majd elmagyaráznia, mi miért történt. „Ha mégsem így történik, akkor ő a felelős érte” - ismételte meg.