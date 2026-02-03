Mindennapos a gyermekek közötti erőszak az otthonokban, az állam képtelen kezelni a helyzetet

bántalmazás;erőszak;gyermekotthon;

2026-02-03 08:53:00 CET

„Egyszerűen már annyira nincs ember, hogy akinek van két keze, két lába, azt már föl lehet venni.”

Évente százas nagyságrendekben érkezik jelzés arról, hogy a gyermekotthonok lakói egymást bántalmazzák, az állami ellátórendszer azonban képtelen megvédeni a gyerekeket – derül ki a Direkt36 cikkéből.

Az ilyen ügyek többnyire nem kapnak nagy visszhangot. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy sérüléseket bemutató, megrázó fotók szivárognak ki, vagy különösen brutális videók jelennek meg az interneten. A Direkt36 oknyomozása szerint a jelenlegi gyermekvédelmi rendszer a szakemberhiány, a dolgozók túlterheltsége és az intézmények zsúfoltsága miatt nem tudja megelőzni a gyerekek közötti erőszakot. A portál újságírói az elmúlt hónapokban több mint húsz, a gyermekvédelemben dolgozó vagy a területre más okból rálátó forrással beszéltek. Mindannyian megerősítették, hogy ezek a hiányosságok hozzájárulnak ahhoz, hogy az erőszak mindennapossá váljon az intézményekben.

A problémáról hivatalos jelentések is készülnek, a kormány pedig tisztában van az állapotokkal. Az adatok szerint az elmúlt években egyre több bejelentés érkezett ilyen esetekről. A kormány az erőszak visszaszorítását attól várja, hogy őröket vezényel a gyermekotthonokba. Gyermekvédelmi szakemberek viszont úgy vélik, hogy az érintett gyerekeknek őrzés helyett inkább gyógyító gondoskodásra lenne szükségük.

Egy, több gyermekotthon működését is ismerő forrás szerint van olyan intézmény, ahol a dolgozók fele hiányzik, így még egyetlen műszak megfelelő feltöltése sem megoldható. Különösen nehéz helyzetben vannak a gyermekfelügyelők: alacsony bérért, heti hatvan órát dolgoznak, miközben a fluktuáció rendkívül magas. A jelenlegi körülmények között alig akad jelentkező, és előfordul, hogy dolgozókat is alkalmaznak, akiknek kizárólag általános iskolai végzettsége van, mert