Mindennapos a gyermekek közötti erőszak az otthonokban, az állam képtelen kezelni a helyzetet

Évente százas nagyságrendekben érkezik jelzés arról, hogy a gyermekotthonok lakói egymást bántalmazzák, az állami ellátórendszer azonban képtelen megvédeni a gyerekeket – derül ki a Direkt36 cikkéből.
Az ilyen ügyek többnyire nem kapnak nagy visszhangot. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy sérüléseket bemutató, megrázó fotók szivárognak ki, vagy különösen brutális videók jelennek meg az interneten. A Direkt36 oknyomozása szerint a jelenlegi gyermekvédelmi rendszer a szakemberhiány, a dolgozók túlterheltsége és az intézmények zsúfoltsága miatt nem tudja megelőzni a gyerekek közötti erőszakot. A portál újságírói az elmúlt hónapokban több mint húsz, a gyermekvédelemben dolgozó vagy a területre más okból rálátó forrással beszéltek. Mindannyian megerősítették, hogy ezek a hiányosságok hozzájárulnak ahhoz, hogy az erőszak mindennapossá váljon az intézményekben.
A problémáról hivatalos jelentések is készülnek, a kormány pedig tisztában van az állapotokkal. Az adatok szerint az elmúlt években egyre több bejelentés érkezett ilyen esetekről. A kormány az erőszak visszaszorítását attól várja, hogy őröket vezényel a gyermekotthonokba. Gyermekvédelmi szakemberek viszont úgy vélik, hogy az érintett gyerekeknek őrzés helyett inkább gyógyító gondoskodásra lenne szükségük.
Egy, több gyermekotthon működését is ismerő forrás szerint van olyan intézmény, ahol a dolgozók fele hiányzik, így még egyetlen műszak megfelelő feltöltése sem megoldható. Különösen nehéz helyzetben vannak a gyermekfelügyelők: alacsony bérért, heti hatvan órát dolgoznak, miközben a fluktuáció rendkívül magas. A jelenlegi körülmények között alig akad jelentkező, és előfordul, hogy dolgozókat is alkalmaznak, akiknek kizárólag általános iskolai végzettsége van, mert
„egyszerűen már annyira nincs ember, hogy akinek van két keze, két lába, azt már föl lehet venni”.