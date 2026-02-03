Bírósághoz fordul Sára Botond, amiért nincs Budapestnek főpolgármester-helyettese

Budapest;Karácsony Gergely;Fővárosi Törvényszék;Budapest Főváros Kormányhivatala;Sára Botond;

2026-02-03 11:01:00 CET

Álláspontja szerint amennyiben a főpolgármester tartósan akadályoztatva van, nincs senki, aki a várost irányítani tudná.

Ismét bírósághoz fordul Budapest Főváros Kormányhivatala, amiért nincs főpolgármester-helyettese Budapestnek - közölte egy keddi videóban a szervezet vezetője.

Sára Botond emlékeztetett: mintegy másfél éve nincsen Budapestnek főpolgármester-helyettese, így törvénytelenül működik. Felidézte, hogy mind a kormányhivatal, a Fővárosi Törvényszék, valamint a Fővárosi Ítélőtábla is kötelezte Karácsony Gergelyt és a közgyűlést, hogy nevezzen meg egy helyettest. Ez a mai napig nem történt meg. A főispán kifejtette: a város törvényes működését azért kell helyreállítani, mert a jogszabályokban foglalt rendelkezések garantálják azt, hogy a város biztonságosan tud működni, a közszolgáltatásokat el lehet végezni. A konkrét esetben a törvénytelen állapot azt jelenti, hogy nincs főpolgármester-helyettes, így amennyiben a főpolgármester tartósan akadályoztatva van, nincs még egy olyan felhatalmazott ember, aki a várost irányítani tudná, a napi szükséges döntéseket meghozná.

Így most a kormányhivatal kénytelen megtenni az utolsó jogi lépést: egy úgynevezett teljesítés kikényszerítése iránti eljárást fognak kezdeményezni a Fővárosi Törvényszék előtt. Ennek keretében a bíróság még egyszer, utoljára felhívja a főpolgármestert és a közgyűlést, hogy tegyen eleget törvényi kötelezettségének, és a közgyűlés tagjai közül válassza meg a főpolgármester-helyettest. Bízunk benne, hogy ez meg fog történni, hiszen a város biztonságos működése érdekében ez a budapestiek jogos elvárása - zárta állásfoglalását Sára Botond.