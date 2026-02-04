Epstein-akták: szivárog az igazság, sok befolyásos ember érdeke sérül, de tisztán látni mégsem lehet

politika;botrány;Egyesült Államok;Jeffrey Epstein;

2026-02-04 15:30:00 CET

Az amerikai igazságügyi minisztérium újabb nagy számú dokumentumot tett közzé a néhai pedofil szexuális ragadozó, Jeffrey Epstein magánlevelezéseiből.

Több mint 3 millió eddig nem látott dokumentumot hozott nyilvánosságra a washingtoni igazságügyi minisztérium Jeffrey Epstein elítélt szexuális bűnöző és pénzügyi tanácsadóval összefüggésben, a bejelentést Todd Blanche helyettes-főügyész, Donald Trump korábbi ügyvédje tette múlt pénteken. A sajtótájékoztatóval párhuzamosan a minisztériumot levelet küldött a kongresszusnak is, amelyben az egyes nyilvánosságra hozott dokumentumok szerkesztett változatának közreadását magyarázzák.

A Blanche által aláírt levél tanúsága szerint közel 200 ezer oldal szerkesztett át vagy tartott vissza a minisztérium olyan jogi eljárást érintő elvek miatt, mint az ügyvédi titoktartás vagy a döntést előkészítő iratok titoktartásához fűződő érdek. A temérdek mennyiségi irat tanulmányozását először egy több mint ötszáz ügyészből álló munkacsoport végezte, majd a második kivonatot negyven fős szakember gárda végezte el.

Természetesen a legnagyobb belpolitikai súllyal a hivatalban lévő elnök nevének említése bír az iratokban. A The New York Times hitelesített keresőeszközzel végzett gyűjtése szerint összesen 5300 iratban szerepel Trump neve. Az elnök fél tucat befolyásos férfi neve között bukkan fel, akikről az FBI-nak „szaftos információkat” tartalmazó aktái vannak. Ezek egy része az FBI központi bejelentő központjához érkező tippek, amelyek Trumpra és Epsteinre vonatkozó szexuális zaklatási vádakat tartalmaznak. Ezek a szövetségi hivatal összegzése szerint nem tartalmaznak megerősített információkat.

Egy 2019-ből származó kézzel írott jegyzet, amely egy áldozattal készített interjúból származik, arról számol be, hogy az egyik áldozatot egy sötétzöld autóval vitték a Mar-a-Lagóba, hogy Trumppal találkozzon. Az áldozat vallomása szerint hallotta, ahogy Epstein odaszólt Trumpnak: ez jóféle, ugye? Az interjúhoz mellékelt jegyzet nem említ visszaélést Trump részéről. Egy másik iratban Epstein korábbi alkalmazottja vallotta azt, hogy Trump más ismert személyekkel együtt ellátogatott Epstein otthonába.

A nyilvánosságra hozott e-mailek között szerepel egy 2002-ben kelt meleg hangú üzenet Ghislaine Maxwell, Epstein egykori élettársának és bizalmasának címezve egy bizonyos Melaniától. Az e-mailt nem sokkal a New York magazinban megjelent -azóta hírhedtté vált – portré cikk után küldték, amelyben Trump „nagyszerű fickónak” nevezi Epsteint és hozzáteszi: Ugyanúgy kedveli a gyönyörű nőket, mint én, és ezek a nők gyakran a fiatalabbak közül kerülnek ki. A Melania nevű feladóról nem tudni bizonyossággal, hogy Melania Knavsot, a későbbi first ladyt takarja-e.

A Trump-adminisztráció kritikusai az online térben már hónapok óta hangoztatják: a hadsereg merész akciója Venezuelában, a Minneapolisban zajló látványos és brutális idegenrendészeti hajtóvadászat mind csak a média számára dobott gumicsont és figyelemelterelés az Epstein-aktákról Trump lehetséges érintettsége miatt. A nagy számban szerkesztett dokumentum, valamint az érintettek nevének kitakarása az iratokon nem növeli a bizalmat az elnök ártatlanságában.

Így van ezzel Ro Khanna demokrata és Thomas Massie republikánus képviselő is, akiknek a nevéhez fűződik a törvény, amely az igazságügyi minisztériumot az Epstein-akták nyilvánosságra hozására utasította. A kaliforniai és kentucky-i képviselő is követeli. Kijelentették, hogy ragaszkodnak az iratok szerkesztetlen változatának áttekintéséhez, különösen az email listákra, az áldozatokkal készült interjúkra és az Epstein elleni 2007-es nyomozás során született dokumentumokra lennének kíváncsiak. Egyes esetekben kiszerkesztett nevekkel kapcsolatban átfogó szemlélet érvényesül, míg más helyeken az áldozatok neveit egyáltalán nem takarták ki, írja a páros. A kongresszusnak nem áll módjában értékelni a minisztérium az Epstein és Maxwell ügyekben mutatott eljárását, amíg nem fér hozzá a teljes dokumentumtárhoz.

Az Epstein-aktákban Európa politikai és gazdasági elitjének egyes szereplői is felbukkannak. Peter Mandelson, egykor brit nagykövet hétfőn kilépett a Munkáspártból, hogy az Epsteinnel való kapcsolata ne jelentsen politikai terhet a kormányzópárt számára. Szlovákiában a Robert Fico miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Miroslav Lajčák kényszerült lemondásra az iratok nyilvánosságra kerülésének nyomán.

Az Epstein-akták között magyarországi szálat is találunk. Jeffrey Epstein 2016 október és 2017 februárja között váltott emaileket egy Haakon Gundersen nevű norvég filmproducerrel egy Király utcai ingatlan ügyében. Epstein arra volt kíváncsi, hogy Gundersen rendelkezik-e lakással Budapesten, amire ő igennel válaszolt és a Király utca 70 szám alatt található, harmadik emeleti lakás címét is megadta Epsteinnek. A levelezés végén Epstein az ingatlan eladására szólította fel a producert amely szerinte 240 ezer euróért (korabeli árfolyamon 75 millió forint) értékesíthető is. Haakon Gundersen tagadja, hogy bármilyen megállapodása vagy gazdasági kapcsolata lett volna a kiskorú nők szexuális zaklatását és kerítését is végző Epsteinnel.

Hírbe hozva

Az Epstein-akták pénteken nyilvánosságra hozott 3 millió iratában újfent feltűnt több celebritás, köztük a Grammy- és Emmy-díjas amerikai rapper, dalszerző és zenei producer, Jay-Z neve is, ő azonban azóta sem reagált a hírre. Az amerikai könnyűzenei élet rendkívül befolyásos figuráját egy anonim bejelentésben említik, mint aki kapcsolatot tarthatott fenn Epsteinnel, de konkrét állításokat nem említ egy megvalósult találkozóról és a neve sem szerepel Epstein személyes irataiban sem.

Jay-Z neve emellett feltűnik egy olyan jelentésben is, amelyben egy névtelen tanú arról beszél, hogyan drogozták be az évek alatt többször is és hogyan esett szexuális bántalmazás áldozatául. Az áldozat elmondása szerint egy alkalommal egy szobában ébredt, ahol Jay-Z és rajta kívül Harvey Weinstein is jelent volt (utóbbi Hollywood egykor többszörösen díjnyertes, befolyásos filmproducere volt, aki 2020 óta elítélt szexuális bűnelkövetőként börtönbüntetését tölti). Ugyanez a vallomás említi Pusha T rappert is, aki jelenleg a Clipse hip hop duó tagja, és szintén jelen lehetett a bántalmazásoknál. A vasárnap óta egyébként Grammy-díjas rapper sem reagált nyilvánosan a vádakra. Az amerikai Variety magazin megjegyzi, a nevek említése nem jelenti azt, hogy bármelyikük is hivatalosan nyomozás alatt állna vagy bűnelkövetők lettek volna.

Az „Epstein-aktákban” az elmúlt hónapokban is feltűnt számos híresség, köztük zenészek, színészek, rendezők is – többségük neve abban az ún. fekete könyvben szerepel, amelyben a néhai üzletember az elérhetőségeiket (pl. e-mail címet, telefonszámot) jegyezte fel. Többükkel kapcsolatban azonban egyéb, bárminemű szorosabb kapcsolatra utaló bizonyíték egyelőre nem került elő. Köztük van Alec Baldwin (aki időközben közleményben tagadta, hogy ismerték volna egymást az üzletemberrel), Minnie Driver, Dustin Hoffman, Elizabeth Hurley, Lauren Hutton, Joan Rivers, George Hamilton színészek, Griffin Dunne színész-rendező, Andrew Jarecki filmkészítő, Julie Taymor rendező, valamint Phil Collins énekes, a Duran Duran együttes frontembere Simon Le Bon, Itzhak Perlman hegedűművész, illetve Ron Altbach dalszerző neve Epstein hírhedt születésnapi ajándékalbumában tűnt fel.

Egyesek esetében szorosabb kapcsolatra utaló bizonyítékok is előkerültek, így például Mick Jaggernél, aki Jeffrey Epstein, valamint az üzletember bizalmasa, Ghislaine Maxwell és Bill Clinton volt amerikai elnök társaságában látható egy vacsorán. (A The Rolling Stones frontembere nem reagált az előkerült képekre.) Szintén egy közzétett közös fotón látható Michael Jackson Bill Clintonnal és Diana Ross-szal, valamint egy másikon Jeffrey Epsteinnel is, ahogyan Woody Allenről is több ilyen fotót nyilvánosságra hozott a Képviselőház felügyelőbizottsága.

Kevin Spacey azonban bizonyítottan több alkalommal igénybe vette az üzletember magánrepülőgépét: a repülési adatokból ugyanis kiderült, hogy többször utazott a gépen Bill Clintonnal, egyszer Afrikába, egyszer pedig az Azori-szigetekre. Brett Ratner filmrendező (aki többek között Donald Trump elnök feleségéről készült, a napokban debütált, Melania című dokumentumfilmet is jegyzi) több fotón látható Epsteinnel és hölgyek társaságában, bár Ratner tagadja a szoros kapcsolatot Epsteinnel. Ratner egészen a Melania forgatásáig munkanélküli volt szexuális zaklatás és erőszak vádja miatt.

Az akták feltárásával párhuzamosan számos pletyka jelenleg is kering a közösségi médiában a feltehetőleg érintett hírességekről, annak ellenére, hogy egy-egy tanúvallomáson kívül más nem bizonyította szorosabb kapcsolatukat Epsteinnel. 2024-ben egy ilyen alkalommal került elő Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Bruce Willis, Cate Blanchett és Naomi Campbell modell neve is Epstein egyik áldozata , Johanna Sjoberg vallomásából. Az áldozat azt állította, hogy Epstein olykor megjegyezte, kikkel beszélt éppen telefonon, akkor hallotta az ő nevüket, ugyanakkor Sjöberg sosem állította, hogy találkozott volna bármelyikükkel is. A sztárok ellen sosem indult hivatalos nyomozás, Cameron Diaz pedig nem sokkal később közleményben tagadta, hogy bármilyen kapcsolatban is lenne az üzletemberrel.