Kiéhezteti a kormány a független médiát

A lágy cenzúra egyik leghatékonyabb eszköze az állami reklámok tendenciózus elosztása: a kormány ugyanis a Mérték Médiaelemző Műhely szakértői szerint csak lojális orgánumokba invesztálja a közpénzt. Polyák Gábor és Urbán Ágnes tanulmánya igen alattomosként mutatja be a módszert, a kormányzati befolyásolás ugyanis nem közvetlenül az egyes tartalmak előállítására, hanem a tartalomkínálat egészének alakítására irányul. A hirdetési politika nélkülözi a racionalitást, hiszen például olyan százezres hallgatottságú adók, mint a Klubrádió egy fillér közpénzt sem kapnak - szemben a haverokkal.