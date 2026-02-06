Online rádiót indított a Osztrák Szabadságpárt, amerikai mintára, hangsúlyozott patriotizmussal.
Budapest XIV. kerületének MSZP-s polgármestere becsületsértőnek tartja és visszautasítja az önkormányzat és az ATV együttműködése elleni támadásokat. Szerinte az efféle tájékoztatásra a kormányzati propaganda és médiatúlsúly miatt van szükség.
Bejegyezték azt az alapítványt, ami a hamarosan monolittá váló fideszes médiabirodalom kulcsintézménye lesz – állítja a 24.hu.
A kormányfő tágabb környezetléből és iparági forrásból is úgy értesültünk, hogy rövid időn belül jelentős átrendeződések lehetnek a Fideszhez tartozó médiabirodalomban.
A lágy cenzúra egyik leghatékonyabb eszköze az állami reklámok tendenciózus elosztása: a kormány ugyanis a Mérték Médiaelemző Műhely szakértői szerint csak lojális orgánumokba invesztálja a közpénzt. Polyák Gábor és Urbán Ágnes tanulmánya igen alattomosként mutatja be a módszert, a kormányzati befolyásolás ugyanis nem közvetlenül az egyes tartalmak előállítására, hanem a tartalomkínálat egészének alakítására irányul. A hirdetési politika nélkülözi a racionalitást, hiszen például olyan százezres hallgatottságú adók, mint a Klubrádió egy fillér közpénzt sem kapnak - szemben a haverokkal.
Rövid ideig elérhetetlen volt a legnépszerűbb internetes hírportál, az Index, ami nagy riadalmat keltett, hiszen a magyar független hírfogyasztók a Népszabadság bezárása után arra gyanakszanak: a kormányzat az utolsó morzsáig felfalja a független médiát.
A Mediaworks megvételével Mészáros Lőrinc lett az ország legnagyobb médiamágnása, ám étvágya így sem csillapodott: a hírek szerint a felcsúti polgármester szemet vetett az Echo Tv-re is, és azt sem kizárható, hogy az érdekeltségébe tartozó Opimus veszi meg a Borsot, valamint 3 vidéki napilapot kiadó Lapcom Zrt.-t. A Mediaworks vidéki lapjaiba a Magyar Idők szállíthatja a tartalmat, és a munkatársak attól félnek, hasonló sorsra jutnak, mint a Népszabadság dolgozói. Eközben Andy Vajna rádiója az ország javát lefedheti, így nem is sürgős megpályáztatni a Class FM frekvenciáját.
A kormányfő ugyan kiadta köreinek, hogy Simicska Lajos orgánumait gazdaságilag el kell lehetetleníteni, ám egykori barátja kijelentette: a Magyar Nemzetet nem hagyja elveszni. Forrásaink szerint Orbán az ellenzéki sajtó hangvételén is enyhítene a közelgő választások miatt.
Az MSZP tudni akarja, hogy halad Andy Vajna régóta halogatott nemzetbiztonsági átvilágítása. Bagóné Borbély Ildikó szerint ugyanakkor szükség van egy vagyonosodási vizsgálatra is, hiszen a filmügyi kormánybiztos meggazdagodása már-már "meseszerű". Eközben Vajna és Habony Árpád keményen dolgozik a kormánypárti média építésén, hiszen Orbán őszre teljes harckészültségbe állna Simicska Lajos ellen. A tanácsadó összel új hírportált indít, de állítólag az Origóért is versenyben van - több más médiacéggel egyetemben.
Rónai Balázs a Mediaworks Hungary Zrt. új vezérigazgatója - közölte a cég kedden.
Ingyenes terjesztésű hetilaphoz keres munkatársat hirdetésben Habony Árpád médiacége, a Modern Media Group Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
Modern Media Group Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. néven egy hete megalapították azt a céget, amely az új kormányközeli médiabirodalom alapja, egyúttal a Simicska Lajos elleni háború fő bázisa kíván lenni – a holdingcég 50-50 százalékos tulajdonosai Habony Árpád és Győri Tibor. A cég névadóinak bizarr humoráról árulkodik, hogy az első Orbán-kormány idején egy ugyancsak Modern Media nevű céget nem más vett meg, mint a rejtélyes kilétű Joszip Tot. A főtanácsadó terveit közelről ismerő forrásaink szerint Habonyék környezetében is kételkednek a vállalkozás sikerében.
Személyesen Liszkay Gábor igyekszik átcsábítani a Hír Tv és a Magyar Nemzet munkatársait a közmédiához. Lapunk értesülései szerint a március 15-től nemzeti hírtévéként sugárzó M1 még mindig híján van a „szakmailag is értékes” emberanyagnak, ám az „elszipkázás” Simicska Lajos és Orbán Viktor háborújában is kapóra jön, hiszen a vállalkozó érdekeltségében lévő médiumok így gyengíthetők.