Krasznahorkai László meglátogatta Iványi Gábort a Dankó utcában

2026-02-03 16:51:00 CET

Tavasszal újra találkoznak.

Irodalmi Nobel-díjas vendéget fogadott hétfőn Iványi Gábor, a Budapesten a VIII. kerületi Dankó utcában, az Oltalom Karitatív Egyesület központjában – írta a Facebook-oldalán a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője.

A bejegyzés szerint Krasznahorkai László „baráti szívvel érdeklődött a munkánk iránt”, bejárta a Dankó utca 9-ben és 11-ben működő szociális és oktatási intézményeket.

Iványi Gábor felidézte, ő gratulált a Nobel-díjas írónak és meghívta egy békásmegyeri istentiszteletre is. Krasznahorkai Lászlónak különösen az Oltalom Kórház tevékenysége keltette fel a figyelmét, és azzal kereste fel őket, hogy személyesen szeretné támogatását kifejezni. Megígérte, hogy tartják a kapcsolatot, tavasszal újra találkoznak – zárta posztját Iványi Gábor, akinek a világhírű magyar író dedikálta is a Sátántangó egyik példányát.

Krasznahorkai László magyarországi kiadójának, a Magvetőnek a Dankó utcában van a székháza. Ez volt a végállomása annak a 23 órán át tartó felolvasásnak is, amelyet 2025. december 10-én tartottak Budapesten.