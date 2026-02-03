olajszennyezés;kitermelés;Börzsöny;Bükkös;fakivágások;Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság;facsemete;

2026-02-03 18:56:00 CET

Ezer bükkfát vágtak ki a Börzsönyben, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága elismerte az erdőtervezésnek nevezett fakitermelést

Az olajszennyezés ellenére az intézmény nem aggódik, mert elég facsemete van a területen, de hogy mi lett a kivágott fák sorsa, arról már nem tud.