Ezer bükkfát vágtak ki a Börzsönyben, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága elismerte az erdőtervezésnek nevezett fakitermelést

Nagy területen vágtak ki fákat a Börzsönyben – vette észre a Telex kedden Szendőfi Balázs természetfilmes, halkutató január 29-i Facebook-posztját. A fapusztításon felháborodott természetfilmes arról írt, hogy a Drégelyhez közeli Deszkáspuszta mellett két idős, több mint százéves bükkerdőt vágtak le, ráadásul a fát rakodó vállalkozó olajszennyezést okozott, amely a most olvadó hólével együtt folyik le a börzsönyi patakokba.
Kálmán Gergely, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság kommunikációs referense a Telex megkeresésére elismerte a fakitermelést, amelyre a magyar állam tulajdonában és az Ipoly Erdő Zrt. vagyonkezelésében és erdőgazdálkodásában álló két nagyoroszi erdőrészlet kerítettek sort. E szerint a „kíméleti területek visszahagyását” írattak elő az erdőtervezést végző erdészeti hatósággal, ezek érintetlenül maradtak. Azt nem tudni, hogy ez végül mekkora terület, de az erdőt összesen mintegy 4,8 hektáron vágták ki, ami csaknem ezer bükkfát jelent.
Kiderült, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park a kitermelt faanyag sorsáról nem tud, arról az Ipoly Erdő Zrt. nyilatkozhat, de a területen jóval nagyobb számban vannak jelen a facsemeték, mint ami az erdőfelújításhoz szükséges, így az erdőtörvény alapján ki lehetett vágni a bükköst. Azt Kálmán Gergely is elismerte, amiről Szendőfi Balázs írt, hogy a fakiitermelést végző vállalkozó olajszennyezést hagyott maga után, a becslés szerint 5-10 liter folyhatott a talajba. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság bejelentést tesz az illetékes kormányhivatalnál erről.