Életfogytiglant kapott a férfi, aki merényletet kísérelt meg Donald Trump ellen

merénylet;Egyesült Államok;merényletkísérlet;ítélethirdetés;Donald Trump;

2026-02-05 08:22:00 CET

Az 59 éves Ryan Routh 2024 szeptemberében, két hónappal az elnökválasztás előtt akarta lelőni az amerikai elnököt egy floridai golfpályán.

Életfogytiglani börtönre ítélték szerdán Ryan Routh-t, aki 2024 szeptemberében, két hónappal az elnökválasztás előtt megkísérelte megölni Donald Trump amerikai elnököt egy floridai golfpályán.

A férfit azzal vádolták, hogy a floridai Palm Beach-i Trump International Golf Club golfpálya közelében 2024. szeptember 15-én egy félautomata fegyverrel elrejtőzve próbálta meg kioltani Trump életét. Az elnök és más magas rangú tisztségviselők biztonságáért felelős titkosszolgálat ügynökei fedezték fel a golfozó Trumptól néhány méterre a bozótban rejtőző férfit. Routh a fegyverét hátrahagyva elmenekült, de később elfogták.

Egy floridai esküdtszék szeptemberben öt vádpontban találta bűnösnek az 59 éves férfit, ezek egyike volt az „egyik elnökjelölt elleni” emberölési kísérlet. Az ítéletet szerdán mondta ki Aileen Cannon szövetségi kerületi bíró a floridai Fort Pierce-ben. Az ügyészek a kiszabható legmagasabb büntetés, életfogytiglani börtön kirovását kérték, míg Routh, aki saját magát képviselte a perben, 27 éves börtön kiszabását kérte a bírótól.

Routh ártatlannak vallotta magát, de az ügyvédeket elküldte, és jogi képzettség híján is maga vállalkozott a védelmére. A mostani perben vizsgált incidens két hónappal azután történt, hogy egy fegyveres golyója a fülén megsebesítette Donald Trumpot a pennsylvaniai Butlerben július 13-án, egy választási gyűlésen. Az elkövetőnek több golyót is sikerült kilőnie, mire a titkosszolgálat emberei agyonlőtték.

A bíróságon bemutatott bizonyítékok szerint Routh-nál hat mobiltelefon volt, és álnevekkel próbálta meg eltitkolni a személyazonosságát. Az ügyészek szerint a incidens napján majdnem tíz órán át várt a sűrű bozótban. A nyomozók a helyszínen találtak egy félautomata karabélyt, két zsákot golyóálló mellényekhez használt fémlemezekkel és a golfpályára irányított kamerát.

A merénylőt, aki a letartóztatásakor hawaii lakos volt, előzőleg pedig Észak-Karolinában élt, háromrendbeli engedély nélküli fegyvertartás, illetve -- letartóztatásakor – szövetségi rendőr akadályoztatásának vádjában is bűnösnek találtak. John Shipley ügyész az esküdteknek azt mondta, hogy Routh összeesküvése „alaposan kidolgozott és halálosan komoly” volt. Hozzátette, hogy a titkosszolgálat beavatkozása nélkül Donald Trump már nem élne.

Az ítélethirdetés után a férfi egy golyóstollal megpróbálta megszúrni magát, de a felügyelők megakadályozták ebben. Donald Trump a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön üdvözölte az ítéletet. „Egy ördögi férfi volt ördögi szándékkal, de elkapták” – írta posztjában az amerikai elnök.