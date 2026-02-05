Hadházy Ákos megmérette, hányan szavaznának egy pártra, amelynek ő lenne a listavezetője

Zugló;felmérés;közvélemény-kutatás;Medián;Hadházy Ákos;

2026-02-05 12:21:00 CET

A független országgyűlési képviselő tavaly nyáron rendelt meg a Mediántól egy felmérést, amelynek eredményeit ma hozta nyilvánosságra.

„Egyes barátaim régebb óta noszogattak, hogy álljak az élére egy új pártnak, amely az ellenzéki érzelmű, de a Tiszában és annak vezetőiben nem bízó választóknak kínálna alternatívát. Van ebben természetesen logika, de nem szükséges politikai éleslátás annak megértéséhez, hogy a közhangulat most nem errefelé mutat” – közölte Hadházy Ákos csütörtökön a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő posztjában elárulta, hogy tavaly nyáron megrendelt egy közvélemény-kutatást a Mediántól arról, hogyan vélekednének a választók egy általa vezetett pártról. A felmérés augusztus 28. és szeptember 4. között készült, 1000 fős minta telefonos megkérdezésével.

Az eredmények szerint a megkérdezettek 27 százaléka a közepesnél nagyobb valószínűséggel szavazna Hadházy Ákos pártjára, ugyanennyien közepes vagy kisebb valószínűséggel, míg 42 százalék nem szavazna rá. A Fidesz-KDNP szimpatizánsainak 83 százaléka, valamint a más pártok támogatóinak és a pártnélkülieknek a 33 százaléka azt mondta, hogy biztosan nem szavazna egy ilyen pártra, a tiszások körében ennek aránya 19 százalék.

„Hadházy (...) a Tisza Párt szavazóinak a körében a legnépszerűbb: a tiszások négyötöde adott a nullánál nagyobb valószínűséget arra, hogy egy Hadházy által vezetett listára szavazna, 46 százalék a közepesnél nagyobb valószínűséget adott ennek, sőt 11 százalékuk teljesen biztosra mondaná a szavazatát” – idézi az ellenzéki politikus a Medián elemzését.

„Tisztában vagyok azzal, hogy egy ilyen, hipotetikus kérdést feltevő kutatás eredménye nem jelenti azt, hogy egy általam vezetett párt automatikusan be is jutna a parlamentbe, de igazán megtisztelő, erőt ad, és felelősséggel jár, hogy ilyen sokan bíznak bennem, értékelik az elmúlt több mint egy évtizedben végzett munkát. Ennek ellenére a fentebb említett érvek miatt úgy ítéltem meg, hogy a jelenlegi politikai helyzetben nem szabad ilyesmivel foglalkozni” – írta Hadházy.

A képviselő ugyanakkor jelezte azt is, hogy Zuglóban mindenképpen elindul majd függetlenként a választáson. Hozzátette, a Medián megmérte támogatottságát a választókerületben, ami alapján győzelemre számít. „Szerencsére a pontos felmérés szerint is a Fidesz támogatottsága annyira alacsony Zuglóban, hogy az ellenzéki választóknak nem kell taktikázniuk, hanem szabadon dönthetnek arról, melyikünket kívánják megbízni a képviseletükkel. Így én teljes nyugalommal és tiszta lelkiismerettel indulhatok, és tudomásul fogom venni a döntésüket arról, hogy folytassam-e a munkámat, vagy menjek haza állatorvosnak” – zárta bejegyzését.