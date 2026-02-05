Hadházy Ákos megmérette, hányan szavaznának egy pártra, amelynek ő lenne a listavezetője

„Egyes barátaim régebb óta noszogattak, hogy álljak az élére egy új pártnak, amely az ellenzéki érzelmű, de a Tiszában és annak vezetőiben nem bízó választóknak kínálna alternatívát. Van ebben természetesen logika, de nem szükséges politikai éleslátás annak megértéséhez, hogy a közhangulat most nem errefelé mutat” – közölte Hadházy Ákos csütörtökön a Facebook-oldalán.
A független országgyűlési képviselő posztjában elárulta, hogy tavaly nyáron megrendelt egy közvélemény-kutatást a Mediántól arról, hogyan vélekednének a választók egy általa vezetett pártról. A felmérés augusztus 28. és szeptember 4. között készült, 1000 fős minta telefonos megkérdezésével.
Az eredmények szerint a megkérdezettek 27 százaléka a közepesnél nagyobb valószínűséggel szavazna Hadházy Ákos pártjára, ugyanennyien közepes vagy kisebb valószínűséggel, míg 42 százalék nem szavazna rá. A Fidesz-KDNP szimpatizánsainak 83 százaléka, valamint a más pártok támogatóinak és a pártnélkülieknek a 33 százaléka azt mondta, hogy biztosan nem szavazna egy ilyen pártra, a tiszások körében ennek aránya 19 százalék.
„Hadházy (...) a Tisza Párt szavazóinak a körében a legnépszerűbb: a tiszások négyötöde adott a nullánál nagyobb valószínűséget arra, hogy egy Hadházy által vezetett listára szavazna, 46 százalék a közepesnél nagyobb valószínűséget adott ennek, sőt 11 százalékuk teljesen biztosra mondaná a szavazatát” – idézi az ellenzéki politikus a Medián elemzését.Hadházy Ákos: Karácsony Gergelynek azt javaslom, végre ne csak szavakban, hanem tettekben is kezdje el az ellenállást
„Tisztában vagyok azzal, hogy egy ilyen, hipotetikus kérdést feltevő kutatás eredménye nem jelenti azt, hogy egy általam vezetett párt automatikusan be is jutna a parlamentbe, de igazán megtisztelő, erőt ad, és felelősséggel jár, hogy ilyen sokan bíznak bennem, értékelik az elmúlt több mint egy évtizedben végzett munkát. Ennek ellenére a fentebb említett érvek miatt úgy ítéltem meg, hogy a jelenlegi politikai helyzetben nem szabad ilyesmivel foglalkozni” – írta Hadházy.
A képviselő ugyanakkor jelezte azt is, hogy Zuglóban mindenképpen elindul majd függetlenként a választáson. Hozzátette, a Medián megmérte támogatottságát a választókerületben, ami alapján győzelemre számít. „Szerencsére a pontos felmérés szerint is a Fidesz támogatottsága annyira alacsony Zuglóban, hogy az ellenzéki választóknak nem kell taktikázniuk, hanem szabadon dönthetnek arról, melyikünket kívánják megbízni a képviseletükkel. Így én teljes nyugalommal és tiszta lelkiismerettel indulhatok, és tudomásul fogom venni a döntésüket arról, hogy folytassam-e a munkámat, vagy menjek haza állatorvosnak” – zárta bejegyzését.