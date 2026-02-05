Minimálbér és győzelmi jelentés

kormányinfó;

2026-02-05 10:14:00 CET

Meghallgatták a nemzetgazdasági miniszter tájékoztatását - folytatta Gulyás Gergely. Állítása szerint a minimálbér a 16. legmagasabb az Európai Unióban, és megjegyezte, Magyarországon kétszintű van, a garantált bérminimumot kell elsősorban figyelembe venni, így még a 16. helynél is lényegesen jobban állunk. Nőtt a tanárok és óvodapedagógusok bére, közel 150 ezren igényelték az otthonteremtési támogatást.