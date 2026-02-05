Gulyás Gergely Budapestről: Nem lehet rablásról sikítozni, a főváros fordítva ül a lovon

kormányinfó;

2026-02-05 10:29:00 CET

Az Orbán-kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva rendelettel akadályozza meg, hogy Budapest perelhessen a szolidaritási hozzájárulás miatt, Karácsony Gergely pedig élesen bírálta az intézkedést. Arra a kérdésre, a kabinet miért avatkozik bele az igazságszolgáltatás munkájába, Gulyás Gergely arról beszélt: – A főpolgármester az elmúlt másfél évben minden alkalommal elmondta, hogy már csak néhány nap, és a főváros csődbe megy, aztán soha nem ment csődbe. Ez mindannyiunk érdeke, ahogy az is, hogy a főváros a saját kötelezettségeinek tegyen eleget – válaszolta. Ami a konkrét ügyet illeti, az Alkotmánybíróság döntésére hivatkozott, mondván, a testület döntései mindenki számára kötelező érvényűek. Gulyás Gergely szerint lehet vitatkozni a közteherviselésről, de annak, hogy ennek eleget kell tenni – Nem lehet rablásról sikítozni, a főváros fordítva ül a lovon – jegyezte meg.