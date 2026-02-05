kormányinfó;

Tudják már, mikor jön Magyarországra Donald Trump?

Gulyás Gergely közölte, ha lesz konkrét időpont, be fogják jelenteni.

A Fidesz-szavazók 81 százaléka szerint azonban a regnáló kormányfő teljesen alkalmas az ország vezetésére, és ebben a kormánypártiak körében még javult is a megítélése az elmúlt hónapokban. A tiszásoknak csak 34 százaléka gondolja ugyanezt Magyar Péterről.