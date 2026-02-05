Tudják már, mikor jön Magyarországra Donald Trump?

Gulyás Gergely közölte, ha lesz konkrét időpont, be fogják jelenteni.Orbán Viktor időpontokat adott Donald Trumpnak, hogy mikor jöjjön Magyarországra, de ezeket az amerikaiak lesöpörték az asztalról
2026-02-05 11:08:00 CET
A Fidesz-szavazók 81 százaléka szerint azonban a regnáló kormányfő teljesen alkalmas az ország vezetésére, és ebben a kormánypártiak körében még javult is a megítélése az elmúlt hónapokban. A tiszásoknak csak 34 százaléka gondolja ugyanezt Magyar Péterről.