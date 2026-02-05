Ami a Nyírő Gyula kórházat illeti, nem minden szám felel meg a valóságnak

A Nyírő Gyula kórházról Gulyás Gergely azt mondta, mindenféle szám kering a nyilvánosságban, ezek nem mindig felelnek meg a valóságnak.

A Fidesz-szavazók 81 százaléka szerint azonban a regnáló kormányfő teljesen alkalmas az ország vezetésére, és ebben a kormánypártiak körében még javult is a megítélése az elmúlt hónapokban. A tiszásoknak csak 34 százaléka gondolja ugyanezt Magyar Péterről.