Átvezénylésekkel próbálhat úrrá lenni a Nyírő Gyula Kórház pszichiáterhiányán az OKFŐ

2026-02-03 19:29:00 CET

Csakhogy pszichiáterből más kórházakban is hiány van, így ez aligha oldaná meg a problémát.

A Népszava is beszámolt arról, hogy kevesebb mint két év alatt 15 szakorvos hagyta ott Magyarország egyik legnagyobb pszichiátriai centrumát, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet (OPAI), ezért a kórház orvosai petícióban kérték két osztály azonnali bezárását a túlterheltség és a betegek ellátásának képtelensége miatt. Az orvosok létszáma a kritikus érték alá csökkent, sőt, többen most is a felmondási idejüket töltik, ha pedig ez lejár, a betegek ellátása márciusra ellehetetlenülhet.



A Telex most arról írt, hogy a drasztikus szakorvoshiányt átvezénylésekkel próbálná megoldani az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), a lap úgy tudja, hogy a Szent János Kórházból és a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiai Klinikájáról is vezényelnek át orvosokat. Az OKFŐ az értesülést nem cáfolta, azonban érdemben nem is erősítette meg. Válasza szerint „a humánerőforrás-helyzet áttekintése, az ellátási terhelés elemzése és az ellátási területek összehangolása folyamatban van, napokon belül döntés születik a szükséges lépésekről”. A kérdésre, hogy válságban van-e a budapesti pszichiátriai ellátás, azt írták: „aktív ellátást érintő szakorvos hiány január közepétől egy pszichiátriai osztályt érint, amely helyzet megoldása folyamatban van”, de „a többi osztályon a biztonságos betegellátás biztosított”. Ez az osztály feltehetőleg a neuropszichiátriai osztály, bár konkrétan ezt sem erősítették meg.

Miután a Telexnek előzőleg nyilatkozó orvosok szerint Ézsi Robin főigazgatósága alatt - amelyet szakmailag megalapozatlannak tartanak, lévén nem is pszichiáter, hanem üzemorvos - nagyon kellemetlen, toxikus szervezeti kultúra alakult ki az intézményben, s a petíció aláírói szerint is felelősség terheli a vezetést, a lap megkérdezte, felmerült-e Ézsi eltávolítása, de erre az OKFŐ úgy reagált, hogy „sem országos szinten, sem pedig nemzetközi szinten nem elvárt a szakorvosi végzettség egy főigazgatói pozíció betöltéséhez”.

Az átvezénylések amúgy várhatóan nem fogják megoldani az általános pszichiáterhiányt, a lap forrásai szerint ugyanis a szakorvoshiány és a túlterheltség nem csak a Nyírőre jellemző, a helyzet javításához pedig jelentős mennyiségben kellene átcsoportosítani szakembereket az OPAI osztályaira. Az egyik forrás szerint olyan kórházból is vezényelnének át orvosokat, ahol már most is akkora túlterheltség van, hogy több beteg a folyosón fekszik. Más szerint pedig egyenesen képtelenség, hogy a Nyírő betegeit átvegyék más kórházak.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) előzőleg már a pszichiátriai ellátás összeomlására figyelmeztetett, hangsúlyozva, hogy az öngyilkosságok száma utoljára az 1980-as években volt annyira aggasztó, mint napjainkban. Közlésük szerint legalább egy évtizede Orbán Viktort is elérve jelzik, hogy hathatós beavatkozás nélkül baj lesz, s többször keresték az egészségügyért is felelős, Pintér Sándor vezette Belügyminisztériumot, mégsem történt érdemi változás. Sőt, mint jelezték, egyes intézmények vezetésére az embereket „politikai lojalitás alapján, vagy egyenesen pályázat nélkül, jogszabályokat semmibe véve” jelölik ki.