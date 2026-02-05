Nyugdíjminimum? Azokkal érdemes foglalkozni, akik az egész életüket Magyarországon dolgozták le

kormányinfó;

2026-02-05 11:20:00 CET

Szakmai javaslatként felmerült egy rászorultsági alapon meghatározott nyugdíjminimum. Gulyás Gergely erről azt mondta, az Orbán-kormány eddig is nyitott volt minden jó szándékú javaslatra. Hozzátette, különbséget kell tenni, miért kevés valakinek a nyugdíja, sokan ugyanis másik országban dolgoztak évtizedeket és onnan is kapnak nyugdíjat. Közölte, lehet tere ilyen jellegű gondolkodásnak, és azokkal érdemes foglalkozni, akik az egész életüket Magyarországon dolgozták le - így már az érintettek száma jóval kevesebb.