Csütörtöktől lehet benyújtani a parlamenti választáshoz kapcsolódó kérelmeket

kérelmek;parlamenti választás;Nemzeti Választási Iroda;

2026-02-05 13:15:00 CET

Erre online, személyesen vagy meghatalmazott útján is van lehetőség.

Csütörtöktől lehet benyújtani az áprilisi országgyűlési választásokhoz kapcsolódó kérelmeket – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az MTI-vel.

A tájékoztatás kiemeli, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok február 5-től

átjelentkezési, mozgóurna- és külképviseleti átjelentkezési kérelmeket nyújthatnak be az áprilisi országgyűlési választásra.

Folyamatosan kérhetik továbbá a nemzetiségi névjegyzékbe vételt vagy törlést, a kampánycélú adatkezelés engedélyezését vagy tiltását, a fogyatékossággal élők szavazásához szükséges segítséget, a választójog igazolását, valamint személyes adataik ellenőrzését.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok névjegyzékbe vételi vagy regisztrációs kérelmet nyújthatnak be az országgyűlési választásra március 18-án 16 óráig.

Ők regisztráció esetén jogosultak az országgyűlési képviselők választásán részt venni, és pártlistára szavazni. Emellett kérhetik névjegyzékbe vételük módosítását, regisztrációjuk meghosszabbítását vagy törlését.

A kérelmeket online, személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani.