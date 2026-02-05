Csütörtöktől lehet benyújtani a parlamenti választáshoz kapcsolódó kérelmeket

Csütörtöktől lehet benyújtani az áprilisi országgyűlési választásokhoz kapcsolódó kérelmeket – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az MTI-vel.
A tájékoztatás kiemeli, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok február 5-től
átjelentkezési, mozgóurna- és külképviseleti átjelentkezési kérelmeket nyújthatnak be az áprilisi országgyűlési választásra.
Folyamatosan kérhetik továbbá a nemzetiségi névjegyzékbe vételt vagy törlést, a kampánycélú adatkezelés engedélyezését vagy tiltását, a fogyatékossággal élők szavazásához szükséges segítséget, a választójog igazolását, valamint személyes adataik ellenőrzését.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok névjegyzékbe vételi vagy regisztrációs kérelmet nyújthatnak be az országgyűlési választásra március 18-án 16 óráig.
Ők regisztráció esetén jogosultak az országgyűlési képviselők választásán részt venni, és pártlistára szavazni. Emellett kérhetik névjegyzékbe vételük módosítását, regisztrációjuk meghosszabbítását vagy törlését.
A kérelmeket online, személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani.Mától jelentkezhetnek megméretésre a parlamenti választáson induló pártok, 12 éve egyszer már elszabadult a pokolMától kérhetik nyilvántartásba vételüket a jelölőszervezetek