Hiába az Orbán-kormány rendelete, a bíróság nem szüntette meg Szigetszentmiklósnak a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perét

bíróság;per;Szigetszentmiklós;szolidaritási adó;

2026-02-05 12:24:00 CET

A tárgyalás elhalasztásáról döntöttek.

Nem szüntette meg Szigetszentmiklós szolidaritási adó ügyében indított perét a Budapest Környéki Törvényszék – tudta meg a Magyar Hang Litresits Andrástól, a települést képviselő ügyvédtől.

Bár a per befejezésére egy friss, Orbán Viktor aláírt kormányrendelet kényszerítette volna az ügyben eljáró testületet, Tergalecz Eszter bíró a tárgyalás elhalasztásáról döntött, az új időpontot május 19-re tűzve ki. A lap úgy tudja, Litresits a tárgyaláson azzal érvelt, hogy a héten kiadott kormányrendelet több ponton is alaptörvény-ellenes – a várost, mint felperest a tisztességes eljárás jogától, a bíróságot pedig a független eljárás és döntés jogától fosztja meg.

A szolidaritási hozzájárulásról szóló friss rendelet az Ukrajnában zajló háborúra hivatkozva kimondja, hogy a magyar önkormányzatok által fizetendő szolidaritási hozzájárulás (szola) megállapítása, beszedése, elszámolása a központi költségvetés végrehajtásának technikai lebonyolítását szolgáló folyamat, az ezzel összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak, ellene közigazgatási pernek vagy azonnali jogvédelemnek helye nincs. Mindez érinti a 2023 és 2025 között esedékessé vált hozzájárulással kapcsolatban folyamatban lévő eljárásokat is. Lapunk információi szerint a kedden megjelent kormányrendelet tervezete nem volt napirenden a legutóbbi ülésükön, sőt „nem volt rajta a kormányzati horizonton”, a kabineten belül is vita volt róla a rendelet kiadása előtt.

Litresits András a Magyar Hangnak elmondta, emlékeztette a bíróságot, hogy ők csakis a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatók. „Arra is kértem a testületet, hogy hagyják figyelmen kívül a rendeletet, hiszen alkotmányellenes jogszabályt nem alkalmazhatnak” – fogalmazott.

A mostani eljárás Szigetszentmiklós ügyét érinti, a település 2024-ben közel kétmilliárd forint szolidaritási adó befizetése miatt indított pert az alperes Magyar Államkincstárral (MÁK) szemben. A tárgyaláson azzal érveltek, hogy sérült a tisztességes hatósági eljáráshoz való joguk, és a MÁK automatikusan, csupán sablon tájékoztatást kiküldve emelte le számlájukról az összeget. A MÁK ügyvédje a csütörtöki tárgyalás során azzal érvelt, hogy a bíróság nem hagyhat automatikusan figyelmen kívül egy kormányrendeletet, ha annak tartalmát alaptörvény-ellenesnek tartják, kérjenek inkább alkotmányossági normakontrollt, de mindenképp szüntessék meg az eljárást. A lap információi szerint az Államkincstár ügyvédje is sejthette, hogy erre nem fog feltétlenül sor kerülni, mert másik opcióként – ha a per mégis folytatódna – a felperes keresetének elutasítását is kérte. Az ügyben alkotmányossági normakontrollt kérő beadvány készül.

Litresits András a lapnak úgy fogalmazott, örül a döntésnek, úgy érzi, hogy a bíróság helyt állt ebben a helyzetben, hiszen jogalkalmazóként meg is szüntethették volna a pert.