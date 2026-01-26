Az EB az irányítási, ellenőrzési és közbeszerzési szabályokat vizsgálja, csak azután döntenek, megkaphatja-e az Orbán-kormány a 17,4 milliárd eurós védelmi hitelt

korrupció;Magyarország;Európai Bizottság;átláthatóság;uniós pénzek;közbeszerzések;Piotr Serafin;védelmi hitel;SAFE terv;

2026-01-26 20:40:00 CET

A közbeszerzésekre, az ügyészségre, az egyetemi alapítványokra és a korrupcióellenes intézkedésekre vonatkozó magyar szabályok érdeklik a Bizottságot, ezek megváltoztatását kérik a magyar kormánytól - mondta Piotr Serafin költségvetésért felelős uniós biztos.

Vizsgálja a magyar irányítási, ellenőrzési és közbeszerzési szabályok érvényesülését az Európai Bizottság, és csak ezután döntenek arról, hogy megkaphatja-e az Orbán-kormány a védelmi fejlesztésekre szánt uniós hitelt, mondta Piotr Serafin költségvetésért felelős uniós biztos.

Hétfőn az Európai Parlament két szakbizottsága meghallgatást tartott a befagyasztott magyar uniós források miatt. Az Európai Parlament (EP) képviselői több területen is számon kérték a Bizottságot, hogy a magyar kormánynak megfelelő garanciák nélkül adnának újabb forrásokat.

A napokban kellene döntenie a Bizottságnak az úgynevezett SAFE tervnek a jóváhagyásáról, amelynek keretében a magyar kormány 17,4 milliárd euró kedvezményes uniós hitelt igényelt, a pénzt a védelmi ipar támogatására használhatna. A szabályok értelmében ráadásul a megítélt összeg akár 15 százalékát előfinanszírozásként, még az áprilisi választások előtt megkaphatná Magyarország.

A hétfő esti ülésen ugyanakkor Serafin hangsúlyozta, a terv vizsgálata nem pusztán formalitás, a pénzügyi költési szabályoknak is meg kell feleljenek az igénylő tagországok. A biztos úgy fogalmazott,

hogy nehéz elképzelnie, hogy aláírják a támogatási szerződést, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a védelmi iparra vonatkozó közbeszerzési szabályok nem felelnek meg az uniós elvárásoknak.

Hétfőn a Bizottság újabb nyolc igénylő tagállam SAFE projektjét hagyta jóvá, immár csak a cseh, francia és magyar terveket vizsgálják. A Bizottsági jóváhagyás után a tagállamokat tömörítő Tanácsnak négy hete van, hogy elfogadja az egyes projektekre bontott tervet, ezt követheti a kifizetés.

Amennyiben a Bizottság át is engedné a magyar kormány 16 milliárd eurós igényét az EU által biztosított olcsó hitelre, amit a védelmi fejlesztésekre használhatnánk,

a Bizottságnak lehetősége van a hitelszerződésbe is átláthatóságról szóló garanciákat beleépíteni,

- válaszolta Serafin EP-képviselők kérdéseire.

- mondta Serafin Deutsch Tamás kijelentéseire válaszolva. A fideszes EP-képviselő ugyanis arról beszélt, hogy politikai támadás áldozata Magyarország, és az EP baloldala bünteti a magyarokat, mert nemzeti kormányt választottak.