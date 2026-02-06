Lázár nem árulja el, mennyibe kerül az adófizetőknek az ő fóruma, Rétvári szerint csak beszélgetnek az emberekkel

Lázár János ezúttal a szervezőkre mutogatott, a választókerület fideszes parlamenti képviselője, Rétvári Bence belügyi államtitkár szerint ők csak beszélgetnek az emberekkel.
Fekete Norbert videója
2026-02-06 08:58:00 CET
A kormányfő közölte, a filozófiájuk, hogy barátokat kell gyűjteni, és sikerrel jártak. Beszélt arról is, bár a magyar gazdaság szenved a háborútól, képes arra, hogy eközben „óriási teljesítményt adjon le”, a Tisza Párt pedig szerinte egy „brüsszeli kreálmány”. Ukrajnának a kényszersorozásokkal kapcsolatban azt üzente: figyelünk és minden ilyen bűnüket följegyezzük.