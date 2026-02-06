Lázár nem árulja el, mennyibe kerül az adófizetőknek az ő fóruma, Rétvári szerint csak beszélgetnek az emberekkel

Az építési és közlekedési minisztert a váci fórumán is arról faggattuk, mennyibe kerül az adófizetőknek a hónapok óta tartó Lázárinfó-sorozat, ki fizeti az egészet és miért kampányol állami pénzből, amikor nincs is kampányidőszak. Videó.

A kormányfő közölte, a filozófiájuk, hogy barátokat kell gyűjteni, és sikerrel jártak. Beszélt arról is, bár a magyar gazdaság szenved a háborútól, képes arra, hogy eközben „óriási teljesítményt adjon le”, a Tisza Párt pedig szerinte egy „brüsszeli kreálmány”. Ukrajnának a kényszersorozásokkal kapcsolatban azt üzente: figyelünk és minden ilyen bűnüket följegyezzük.