Orbán Viktor: Mi vagyunk az egyetlen szövetségese az Egyesült Államoknak a béke ügyében, és erre büszkék is lehetünk

2026-02-06 07:44:00 CET

A kormányfő közölte, a filozófiájuk, hogy barátokat kell gyűjteni, és sikerrel jártak.

Megváltoztak a dolgok, régi szövetség van az Egyesült Államok mostani elnöke és Magyarország között – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump saját közösségi oldalán közölte, őt támogatja a 2026. április 12-i magyarországi parlamenti választáson.

A kormányfő hozzátette, a filozófiájuk, hogy barátokat kell gyűjteni, ez a külpolitika lényege, és Amerikában sikerrel jártak. Nekik is szükségük van ránk – folytatta, majd megismételte, ha az európaiak nem gáncsolnák az amerikai elnököt, már régen béke lenne. Kiemelte, Trump az egyetlen olyan nemzetközi vezető, aki nem adja fel, békét akar, és ehhez kellenek európai szövetségesek.

– Nem mi vagyunk a legnagyobb ország Európában, de mi vagyunk az egyetlen szövetségese az Egyesült Államoknak a béke ügyében, és erre büszkék is lehetünk

– szögezte le.

Orbán Viktor megismételte, jönnek a nagy amerikai cégek, és a közepesek is, innen nem hazaviszik az amerikai tőkét, hanem idehozzák. Arra a kérdésre, lehet-e a következő két hónapban még konkrétabb megnyilvánulása Donald Trump támogatásának, a kormányfő azt mondta, „meglátjuk, ha arra gondol, hogy jön-e, nem lehet tudni”.

Ezután gazdasági kérdések következtek: a miniszterelnök közölte, az európai középmezőnyben vagyunk, de persze jobb lenne, ha nem hiányunk lenne, hanem többletünk, nem mi tartoznánk másnak, hanem mások nekünk.

– Ez történetileg így alakult, ezt így szokták mondani

– állapította meg. Szerinte mindig az a kérdés, hogy a költségvetési tervezés megállja-e a helyét, ez pedig stabil, kiszámítható, a befektetők elfogadják, nem csak Amerikából, hanem Ázsiából és Európából is nagy befektetések jönnek Magyarországra. Kiemelte, van egy olyan képzet vagy vélemény, miszerint a magyar gazdaság bajban van, megszorításokra kényszerülne – a miniszterelnök közölte, a valóság az, hogy a magyar gazdaság is szenved a háborútól, de képes arra, hogy eközben „óriási teljesítményt adjon le”. Ezt követően a kormányzati intézkedéseket sorolta, hozzátéve, a megkezdett munka a következő négy évben befejezhető, „átállítjuk a magyar gazdaságot egy családalapú működésre”.

Orbán Viktor úgy folytatta, a nyugdíj nem ajándék, hanem annak az elismerése, hogy volt egy időszak, amikor ezek az emberek vitték a hátukon az országot, nekik jár, hogy biztonságban érezhessék magukat idős korukra. A gazdaságot pedig – folytatta – úgy kell megszervezni, hogy a nyugdíjat elő tudják teremteni, és ő ezt teszi. Brüsszel szerinte minden ilyen intézkedést ellenez, és akik ezt Magyarországon kritizálják sem maguktól találják ki, hanem Brüsszelből kérik tőlük.

A kormányfő közölte, mindenhol megszorítások vannak, aminek szerinte az az oka: Brüsszel kiadta a parancsot, hogy át kell állni hadigazdálkodásra.

– Ha sikerül továbbra is nemet mondani Brüsszelnek, és nem engedjük, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába, ezt a „nemzeti gazdaságpolitikát” tudjuk folytatni

– állapította meg. Úgy vélte, a Tisza egy „brüsszeli kreálmány”, amit azért hoztak létre, hogy egy bábkormányt alakítsanak Magyarországon. – Nem az az érdekes – jegyezte meg –, hogy mit mond a Tisza, hanem hogy mit kell majd tennie, nyilvánvalóan egy ukránpárti kormányt akarnak felállítani, „ez a terv, akármit is mondanak”.