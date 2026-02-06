Rasszista módon, emberszabású majomként ábrázolja Barack Obamát és feleségét az az AI-videó, amit Donald Trump tett közzé

rasszizmus;Barack Obama;Michelle Obama;összeesküvés-elmélet;Donald Trump;

2026-02-06 17:20:00 CET

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője „álságos felháborodásnak” tartja a rasszista poszt miatti bírálatokat.

Barack Obama volt amerikai elnököt és feleségét, Michelle Obamát rasszista módon, dzsungelben élő emberszabású majomként ábrázoló videót tett közzé Donald Trump saját közösségi oldalán, a Truth Socialön.

A volt demokrata elnök és felesége a videó utolsó néhány másodpercében tűnik fel, miközben az Oroszlánkirály című film egy zenéjének, a The Lion Sleeps Tonight című számnak egy részlete hallható. A videónak egyébként a többi része sem sokkal nívósabb tartalom, azt az összeesküvés-elméletet ismételgeti, miszerint Trump 2020-ban választási csalás miatt kapott ki az elnökválasztáson akkori ellenfelétől, Joe Bidentől.

A rasszista videóbejegyzés természetesen sokak felháborodását kiváltotta, többek közt Tim Scottét, az egyetlen fekete bőrű republikánus szenátorét is.

„Imádkozom, hogy hamis legyen, mert ez a legrasszistább dolog, amit valaha láttam a Fehér Háztól. Az elnöknek el kellene távolítania ezt” - írta az X-en közzétett bejegyzésében a dél-karolinai republikánus politikus.

A Fehér Ház részéről azonban Karoline Leavitt szóvivő kioktató választ közölt a CNN kérdésére: „Ez egy internetes mémvideóból származik, amely Trump elnököt a dzsungel királyaként, a demokratákat pedig az Oroszlánkirály szereplőiként ábrázolja. Kérem, fejezzék be az álságos felháborodást, és inkább olyasvalamiről számoljanak be, ami valóban fontos az amerikai közvéleménynek” - fogalmazott.

Gavin Newsom, Kalifornia demokrata kormányzója az X-en úgy kommentálta a videót: „Undorító viselkedés az elnök részéről. Minden egyes republikánusnak el kell ítélnie ezt. Most.”

Donald Trump sokszor, sokféle módon kifejezte már ellenszenvét a demokrata volt elnök, Barack Obama irányába, és az sem az első alkalom, hogy mesterséges intelligenciával generál róla sértő tartalmat: a CNN felidézi, hogy tavaly Trump egy olyan AI-videót tett közzé, amelyen az látható, hogy Barack Obamát letartóztatják az Ovális Irodában.