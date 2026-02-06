Az Európai Bizottság már vizsgálja, mi szerepel az Orbán-kormány friss jogtipró rendeletében

Európai Bizottság;kormányrendelet;jogállamiság;szolidaritási hozzájárulás;

2026-02-06 15:49:00 CET

Elemzik, közeli figyelemmel kísérik a fejleményeket a szolidaritási hozzájárulás ügyében.

Az Európai Bizottság is vizsgálja azt a rendeletet, amellyel az Orbán-kormány megtiltotta, hogy az önkormányzatok bírósághoz forduljanak a szolidaritási adó ügyében - jelezte a Telex kérdésére Markus Lammert, az Európai Bizottság szóvivője. E szerint a brüsszeli testület látta a jogszabályról szóló médiajelentéseket és a magyar bírói reakciókat is. Elemzik az Orbán-kormány rendeletét és közeli figyelemmel kísérik a további fejleményeket Az Európai Bizottság szóvivője arról nem beszélt, hogy megkapták-e Karácsony Gergely főpolgármester levelét az ügyben.

A jogszabály az orosz ukrán háború jelentette veszélyhelyzetre hivatkozva akarja megfosztani az önkormányzatokat attól, hogy bíróság elé vuigék a sokuk számára horribilisnek számító szolidaritási hozzájárulási kötelezettséget. Bár a kabinet azt akarja, hogy a bíróságok leállítsák a folyamatban lévő pereket is, a Fővárosi Törvényszék erre nem volt hajlandó. Nem teszik az Orbán-kormány alapvető jogállami elveket semmibe vevő rendelete a Kúriának sem.

Korábban az Európai Bizottság csaknem 22 milliárd euró Magyarországnak szánt felzárkóztatási forrást fagyasztott be igazságügyi okok miatt, 2023 vége felé azonban reformokért több mint tízmilliárd eurónyi forrást oldott fel.