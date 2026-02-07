Fidesz;Lázár János;Orbán Viktor;romák;Pócs János;országgyűlési választások;Podcast;

2026-02-07 05:45:00 CET

Mit rohamoznak meg a fideszesek, ha nem nyer a pártjuk?

Nagy kérdés, hogy a győzelmi tudathoz szoktatott kormánypárti szavazók hogyan fogják elfogadni az áprilisi választás eredményét, ha veszít a Fidesz. Podcast.