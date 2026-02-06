Orbán Viktor elismerte, hogy a Fidesznek soha nem volt valódi kétharmada

politika;Fidesz;Magyarország;kétharmad;Orbán Viktor;Mezőtúr;

2026-02-06 16:39:00 CET

Ismerjük őket mind. Név szerint ismerjük őket, tudjuk, hogy hol laknak – mondta a miniszterelnök a Fidesz híveiről.

Mezőtúron tartott zárt körű eligazítást a Fidesz aktivistáinak Orbán Viktor - derül ki a Telex videóriportjából, amelynek tanúsága szerint Orbán Viktor elismerte, a Fidesznek valójában soha nem volt kétharmados társadalmi támogatottsága Magyarországon.

A miniszterelnök azzal kezdte, hogy a saját, 2025 szeptemberi belső méréseik szerint a Fidesz még „utcahosszal vezetett” a jász-nagykun-szolnoki 4. számú választókerületben, amelynek a parlamenti képviselője Herczeg Zsolt, de ez még azelőtt volt, hogy a Tisza Párt bejelentette volna a képviselőjelöltjét, ezért a helyzet valószínűleg kiélezettebb. A kormányfő állítása szerint a Fidesznek megvan a társadalmi többsége a kérdés az, hogy el tudják-e vinni őket szavazni.

Orbán Viktor hangsúlyozta, egyetlen mandátumon is megfordulhat a végeredmény. Úgy folytatta: – A választásokon is úgy szereztünk mindig kétharmadot, hogy a különbség az ellenzék és közöttünk nem volt kétharmad, mert a választási rendszer az olyan, hogy a végén a kis győzelmet is felnagyítja és billenti a győztes felé.

A miniszterelnök ezt követően rögzítette azt is:

– Nehogy véletlenül azt higgyék, hogy a megelőző választásokon mi olyan arányban nyertük meg a választást, mint amit a mandátumszám mutat a parlamentben. A valóságos támogatottság, hogy hány ember állt ide, és hány ember velünk szemben, az mindig kisebb volt, mint a mandátumarányú fölényünk.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az előző választások is nagyon nehezek voltak. A mostani egy nyílt végű választás, mindegyik az volt eddig, de a mostani még inkább az lesz. „Az dönti el, ki tesz bele több munkát, hitet, becsületet, elkötelezettséget, ez fogja eldönteni. És aki erősebb, az a politikai közösség kerekedik felül. Amelyik gyengébb, az marad alul” - mondta, hangsúlyozva, az utolsó két hét alatt ajánljanak fel aktivistáik minél több munkát.

A miniszterelnök ismertette, az emberek általában három okból mennek el választani. Az egyik az, amikor az emberek úgy gondolják, hogy a kötelesség a haza sorsáról szavazni, a másik, amikor úgy gondolják, hogy az ország sorsát illetően valami komoly dolog forog kockán. A harmadik ok, ha az emberek úgy gondolják, hogy valamilyen veszély fenyegeti őket. Ez utóbbi most az orosz-ukrán-háború, kormányfő szerint minél több embernek kell elmondani, hogy a Tisza Párt háborúba vinné az országot, majd felszólította aktivistáit, hogy ezekkel az üzenetekkel keressenek meg minél több embert, beszéljenek a lelkükre. Orbán Viktor arról is beszélt, ismerik a híveiket: – Ismerjük őket mind. Név szerint ismerjük őket, tudjuk, hogy hol laknak.

Az eligazítás után a Telex megpróbálta megkérdezni a miniszterelnöktől, honnan jutottak hozzá a Lázár János ellen tüntető cigányok állítólagos bűnügyi adataihoz. Orbán Viktor hallotta is a kérdést, de nem volt hajlandó válaszolni.