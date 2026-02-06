Két magyar férfi halt meg egy lavina következtében a Magas Tátrában

lavina;Tátra;haláleset;

2026-02-06 17:33:00 CET

Egy 30 és egy 37 éves személy vesztette életét.

Két magyar férfi életét vesztette pénteken egy lavinában a Magas Tátrában - jelentette hatósági közlésre hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Az eperjesi (Presov) kerületi rendőrség közlése szerint a lavina pénteken délelőtt tizenegy óra körül zúdult le a Csorba-tótól néhány kilométerre lévő Tupá hegycsúcs alatt.

A lavina két férfit sodort maga alá, akik nem élték túl a hóomlást - közölte a rendőrség, amelynek információi szerint a tragédiában két magyar férfi, egy 30 és egy 37 éves személy vesztette életét.