Magyar Péter közzétette a Tisza Párt programjának a tartalomjegyzékét

program;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-07 11:17:00 CET

Gazdasági növekedést, állami stabilitást, társadalmi jólétet és fenntarthatóságot ígér.

Közzétette az esetleges Tisza-kormány programjának tartalomjegyzékét Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke a Működő és emberséges Magyarország programját szombaton 13 órakor fogja bemutatni, a tartalomjegyzékből pedig szerinte láthatóak a prioritások.

Egy több pillérre épülő, átfogó kormányzati elképzelésről van szó, amely a gazdaság, a biztonság, a társadalmi jólét és a fenntarthatóság területeit egyaránt lefedi. A gazdasági fejezet középpontjában a növekedés áll, kiemelten kezelve a Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Programot, az adócsökkentést, a költségvetési stabilitást, valamint a Wekerle Sándor Bérlakásépítési és Otthonfejlesztési Programot. A biztonsági pillér az erős határvédelemre, a közrend megerősítésére, az illegális bevándorlással szembeni zéró toleranciára, valamint a szuverenitásra és az állami működésre fókuszál, ideértve a Bibó István Programot és az önkormányzatok szerepét.

A társadalmi fejezet az egészségügy, a nyugdíjak, a családpolitika és a tudásalapú társadalom fejlesztését hangsúlyozza, többek között a Hugonnai Vilma Egészségügyi Program, a Brunszvik Teréz Gyermekvédelmi Program és a 100 százalék Család Program révén. A program záró egysége a fenntarthatóságra épül, ahol a Zöld Magyarország koncepció, az agrár- és élelmiszeripar, valamint a Xantus János Állatvédelmi Program és a Szent István Vidékfejlesztési Program a jövőállóság alapjaként jelenik meg.