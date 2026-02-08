Meghalt Brad Arnold, a 3 Doors Down frontembere

Egyesült Államok;Brad Arnold;3 Doors Down;

2026-02-08 10:03:00 CET

Brad Arnold szombaton, 47 évesen hunyt el.

Szombaton, 47 évesen meghalt Brad Arnold, a Grammy-díjra jelölt amerikai rockegyüttes, a 3 Doors Down frontembere – írja a The Guardian.

Brad Arnold 2025 májusában jelentette be, hogy negyedik stádiumú veserákot diagnosztizáltak nála. A zenekar közleményében az áll, Arnold „békésen, szerettei körében, álmában hunyt el a rákkal vívott bátor küzdelme után”.

A 3 Doors Down 1995-ben alakult meg Mississippi államban, négy évvel később pedig nagysikerű, Kryptonite című dalukért Grammy-díjra jelölték. A zenekar közleménye szerint a dalt Brad Arnold 15 évesen, matekórán írta. Első albumuk, a The Better Life több mint hatmillió példányban kelt el. A második Grammy-jelölés 2003-ban érkezett meg, a When I'm Gone című dalért.

A 3 Doors Down összesen hat albumot adott ki, a legutóbbit, a Us and the Night-ot 2016-ban. Az együttes kiemelte, Arnold zenéje messze túlmutatott a színpadon, megteremtve a kapcsolódás, az öröm, a hit és a közös élmények pillanatait.