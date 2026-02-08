Lemondott a Washington Post vezérigazgatója, miután bírálatok kereszttüzébe került a lap 300 újságíróját is érintő leépítések miatt

lemondás;sajtó;Egyesült Államok;The Washington Post;

2026-02-08 10:55:00 CET

Feladatait Jeff D’Onofrio veszi át, aki csak júniusban csatlakozott pénzügyi vezetőként a laphoz.

Váratlanul lemondott Will Lewis, a Washington Post kiadója és vezérigazgatója. Távozását pár nappal azt követően közölte, hogy a lap munkatársainak csaknem harmadát, köztük a 800 újságíróból mintegy 300-at elbocsátottak.

A The Guardian felidézi, Will Lewis 2024 óta töltötte be a posztot, döntéséről pedig szombat este számolt be. Az utóbbi időben nem csak vezetői tevékenysége miatt érték bírálatok, hanem azért is, mert nem volt jelen azon az értekezleten, ahol a leépítéseket bejelentették. A korábbi indoklás szerint a létszámcsökkentéssel járó átszervezés célja a lap jövőjének a biztosítása.

Will Lewis a lap munkatársainak küldött, távozását bejelentő e-mailjében úgy fogalmazott, eljött az ideje annak, hogy félreálljon, valamint köszönetet mondott Jeff Bezosnak, akiről azt írta, nála „nem is lehetne jobb tulajdonosa” a lapnak. Kitért arra is, megbízatása alatt nehéz döntéseket kellett meghoznia a Washington Post fenntartható jövőjének biztosítása érdekében.

Lewis feladatait megbízott kiadóként és vezérigazgatóként Jeff D’Onofrio veszi át, aki csak júniusban csatlakozott pénzügyi vezetőként a laphoz.

Ő többek közt arra hívta fel a figyelmet: minden médiaszervezet számára kihívásokkal teli időszak zajlik, ami alól sajnos a The Post sem kivétel.

A lap dolgozóit képviselő szakszervezet úgy véli, Will Lewis távozása régóta esedékes, öröksége pedig egy nagyszerű amerikai újság elpusztításának a kísérlete.

„De még nem késő megmenteni a Postot. Jeff Bezosnak azonnal vissza kell vonnia a leépítéseket, vagy el kell adnia az újságot valakinek, aki hajlandó befektetni a jövőjébe”

– hangsúlyozta a szervezet.