Az Ipoly vízszintemelkedése miatt lezárták a magyar-szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat

2026-02-08 12:18:00 CET

A közlekedők a balassagyarmati határátlépőt használhatják.

Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar-szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt – közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel.

Buda Gábor arról tájékoztatott, hogy az Ipoly folyó vízszintemelkedése miatt a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. Nógrád Vármegyei Igazgatósága

vasárnap reggel lezárta a magyar-szlovák államhatárig a 2209-es számú utat, valamint az Őrhalom és a szlovákiai Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi közúti hidat.

A közlekedők a lezárt határátlépő helyett a balassagyarmati határátlépőt használhatják.