Magyar Péter nyomatékosította, hogy az Orbán-kormány leváltása után azonnal felfüggeszti a közmédia hírszolgáltatását

2026-02-08 16:52:00 CET

A cél az objektív és pártatlan működés feltételeinek a megteremtése lesz.

A 2026. április 12-i parlamenti választáson aratott esetleges győzelme és az Orbán-kormány leváltása után Magyar Péter azonnal felfüggesztené a közmédia hírszolgáltatását „az objektív és pártatlan működés” feltételeinek megteremtéséig – nyomatékosította szombat esti Facebook-posztjában Magyar Péter, az ellenzéki politikai alakulat elnöke. A lépés a Tisza Párt programjában is szerepel a kormányváltás utáni első lépések között.

A közmédia, az MTVA az Orbán-kormány egyik fő szócsöve, amely kizárólag a Fidesz szájízének és propagandisztikus céljainak megfelelően tálal híreket az Európai Unió és Ukrajna elleni uszítástól az Orbán-kormányra nézve kínos információk elhallgatásáig. Vezetője az a Papp Dániel, akinek 2015 óta papírja van arról, hogy lehet hírhamisítónak nevezni. Ez egy kúriai döntést jelent az akkori Index elleni perben, miután kiderült, hogy 2011. április 1-jén az MTV Hírcentrumában az ő irányításával készült egy riport, amely azt a benyomást keltette, hogy az akkor Magyarországon járó Daniel Cohn-Bendit zöldpárti EP-frakcióvezető egy sajtótájékoztatón nem válaszolt arra a kérdésre, hogy demokratikus értéknek tartja-e kiskorúak szexuális tárgyú megközelítését, felháborodásában pedig kiviharzott a teremből. Per abból lett, hogy az akkori Index megszerezte birtokába került vágatlan felvételből kiderült, hogy Daniel Cohn-Bendit válaszolt a kérdésre és nem viharzott ki a teremből.

2025 októberében volt hír, hogy az MTVA idén 154,7 milliárd forintból gazdálkodhat majd, ez az összeg szerepelt legalábbis abban a tervezetben, amelyet a parlament költségvetési bizottsága nyújtott be a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jövő évi büdzséjéről.