Tiltakozók kísérik a tárgyalásra hétfőn a hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszakkal vádolt Iványi Gábort

Február 9-én reggel tartják a hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszakkal vádolt Iványi Gábor büntetőperének előkészítő ülése a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Fekete-Győr András, a Momentum egykori elnöke lapunkhoz is eljuttatott vasárnapi közleményében azt írta:
hétfőn 08:30-tól a Pesti Központi Kerületi Bíróság épülete előtt gyülekeznek majd a Politikai Üldözöttekért Alapítvány képviseletében, hogy elkísérjék Iványi Gábort az első büntetőbírósági tárgyalásra.
Mint arról beszámoltunk, a Központi Nyomozó Főügyészség 2025 novemberben jelentette hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszak bűntette miatt emeltek vádat Iványi Gábor, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő, valamint két társuk ellen. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetőjére az ügyészség két év felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kéri.Két év felfüggesztett börtönbüntetést kért Iványi Gáborra a Fővárosi Nyomozó ÜgyészségHivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszak miatt vádat emeltek Iványi Gábor és több ellenzéki politikus ellen
