Tiltakozók kísérik a tárgyalásra hétfőn a hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszakkal vádolt Iványi Gábort

Iványi Gábor;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;

2026-02-08 17:17:00 CET

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetőjét hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszakkal vádolják.

Február 9-én reggel tartják a hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszakkal vádolt Iványi Gábor büntetőperének előkészítő ülése a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Fekete-Győr András, a Momentum egykori elnöke lapunkhoz is eljuttatott vasárnapi közleményében azt írta:

hétfőn 08:30-tól a Pesti Központi Kerületi Bíróság épülete előtt gyülekeznek majd a Politikai Üldözöttekért Alapítvány képviseletében, hogy elkísérjék Iványi Gábort az első büntetőbírósági tárgyalásra.

Mint arról beszámoltunk, a Központi Nyomozó Főügyészség 2025 novemberben jelentette hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszak bűntette miatt emeltek vádat Iványi Gábor, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő, valamint két társuk ellen. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetőjére az ügyészség két év felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kéri.

A lelkész lapunknak korábban azt mondta, akár a letöltendő börtönbüntetést is kész vállalni, de nem ismeri el, hogy hivatalos személy elleni erőszakot követett volna el 2022 februárjában, amikor az NAV házkutatást tartott a Dankó utcában.