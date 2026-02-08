Az NGM szerint megtévesztő a Magyarország-pótdíj, fogyasztóvédelmi és NAV-vizsgálat is indul az Alibaba ellen

Nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között „Magyarország-pótdíj” felszámításáról, a fogyasztók félrevezetésére alkalmas gyakorlat pedig elfogadhatatlan –közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vasárnap.
Mint arról beszámoltunk, az utóbbi időben az Alibaba kínai e-kereskedelmi óriás elkezdett felszámolni egy új, 4,5 százalékos tételt, amit a számlán Hungary Surcharge (Magyarország-pótdíj) címen tüntet fel. Kiderült, hogy az Alibabánál van egy olyan, csak a magyar vevőkre vonatkozó pótdíj, egyfajta „adószerűség”, amit a cég azzal magyaráz a honlapján, hogy állítólag valamiképpen megállapodtak a magyar kormánnyal, és ez alapján szedik be a plusz 4,5 százalékot a magyar vásárlóktól.
Az Alibaba egyelőre nem adott részletes tájékoztatást, a magyar kormány viszont ma késő délután reagált a hírre. „A híresztelésekkel ellentétben a magyar kormány és az Alibaba között nem jött létre semmilyen megállapodás, amely bármilyen formában felhatalmazást adna »Magyarország-pótdíj« felszámítására, beszedésére, vagy annak állami teherként való feltüntetésére” – írták.
Közölték azt is, hogy „a magyar kormány a fogyasztók védelme érdekében határozottan fellép minden olyan piaci gyakorlattal szemben, amely megtéveszti a vásárlókat vagy jogtalan többletterheket hárít rájuk”, a kabinet pedig „azonnali hatósági vizsgálatokkal és összehangolt fellépéssel garantálja a tisztességes versenyt, valamint a magyar emberek érdekeinek és jogainak hatékony védelmét az online kereskedelemben is”. A magyar fogyasztók megtévesztésére alkalmas minden olyan kereskedelmi gyakorlat, amely egy vállalkozás által egyoldalúan meghatározott többletköltséget hatósági előírásként, „kötelező állami teherként”, vagy kormányzati megállapodás következményeként tüntet fel.Magyarország-pótdíjat szed az Alibaba, bár az nem világos, pontosan miért
„A tisztességes piaci működés alapkövetelménye, hogy a fogyasztók által fizetendő díjak jogalapja világos, egyértelmű és ellenőrizhető módon kerüljön bemutatásra. Az Alibaba jelenlegi gyakorlata ezt nem teljesíti, ezért az NGM felszólítja a kereskedőt, hogy az érintett díjtétel alkalmazását szüntesse meg, és a magyar fogyasztók számára adott tájékoztatását tegye egyértelművé, különös tekintettel arra, hogy a díj ne kelthesse azt a látszatot, mintha annak beszedése állami felhatalmazás vagy kormányzati megállapodás alapján történne” – olvasható a közleményben.
A tárca szerint az Alibaba által alkalmazott díj felveti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul vizsgálatot indít annak megállapítására, hogy a fogyasztók előzetes tájékoztatása megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, illetve hogy a közzétett információk nem minősülnek-e megtévesztőnek.
„A számlázási és díjfeltüntetési gyakorlat jogszerűségének ellenőrzése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is megkezdi a szükséges vizsgálatokat annak tisztázására, hogy az alkalmazott díjtételek kezelése és feltüntetése összhangban áll-e a vonatkozó előírásokkal” – jelezték.