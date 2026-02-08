A 4,5 százalékos tételt egy vásárló szúrta ki.
Két kínai elektromos autó egy Tesla áráért, egyszerűen gondolkodva akár ennyivel is letudhatjuk a világ két legnagyobb gazdaságának összehasonlítását. Beszédes a világkereskedelmi mérleg is, miközben Peking rekordszintű, ezer milliárd dolláros többlettel zárta az elmúlt évet, addig Washingtonban csaknem ugyanennyit számoltak mínuszban.
A cég részvényeinek árfolyama az év eleje óta hároméves csúcsra emelkedett.
Alig egy évvel ezelőtt 60 milliárd dollárra taksált vagyonával Kína leggazdagabb embere volt, a Forbes listáján pedig az egész világon a 20. helyezett. Azóta 12 milliárd dollárral apadt a pénztárcája.
Az internetes kiskereskedelmi vállalatot már korábban figyelmeztették azzal kapcsolatban, hogy a kereskedőket kizárólagos együttműködési megállapodás megkötésére kötelezi annak érdekében, hogy termékeiket ne értékesíthessék konkurens platformokon keresztül.
A világ egyik legdinamikusabban növekvő vállalata keres helyet magának Európában: a kegyeiért több ország is versenyezik.