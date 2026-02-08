Vizsgálatot indított az Alibaba ellen a kínai piacfelügyelet

Az internetes kiskereskedelmi vállalatot már korábban figyelmeztették azzal kapcsolatban, hogy a kereskedőket kizárólagos együttműködési megállapodás megkötésére kötelezi annak érdekében, hogy termékeiket ne értékesíthessék konkurens platformokon keresztül.