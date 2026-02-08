Magyarország-pótdíjat szed az Alibaba, bár az nem világos, pontosan miért

Kína;Magyarország;pótdíj;Alibaba;

A 4,5 százalékos tételt egy vásárló szúrta ki.

Az utóbbi időben az Alibaba kínai e-kereskedelmi óriás elkezdett felszámolni egy új, 4,5 százalékos tételt, amit a számlán Hungary Surcharge (Magyarország-pótdíj) címen tüntet fel – vette észre a Telex egyik olvasója.

A portál azt írja, amikor a vevő utánajárt, mi lehet ez a tétel, kiderült, hogy az Alibabánál van egy olyan, csak a magyar vevőkre vonatkozó pótdíj, vagyis egyfajta „adószerűség”, amit a cég portálja valamennyire meg is indokol, de azért ez aligha ad kielégítő magyarázatot. Az Alibaba ugyanis úgy magyarázza a pótdíjat a honlapján, hogy állítólag valamiképpen megállapodtak a magyar kormánnyal, és ez alapján szedik be a plusz 4,5 százalékot a magyar vásárlóktól. Úgy tűnik, hogy erről született tehát egy megegyezés, aminek viszont a portál nem találta publikus nyomát.

A Telex megkereste a kérdéseivel az Alibabát és a Nemzetgazdasági Minisztériumot, de nem kapott választ. Mindenesetre – jegyzi meg a portál – a kisebb tételeknél vélhetően a magyar vevőknek ez a plusz költség nem tűnik fel, egy olyan gépbeszerzésnél viszont, ahol akár több ezer dolláros előleget kell fizetni, a Hungary surcharge tétel már igen feltűnő tud lenni, ráadásul a pótdíjat már előre teljes egészében át kell utalni.