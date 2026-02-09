Drónokkal támadták az oroszok Odesszát, egy ember meghalt

Ukrajna;légicsapás;Odessza;orosz megszállás;

2026-02-09 10:39:00 CET

Támadás érte Kijevet is.

Nagyszabású dróntámadás érte Odesszát a február 8-ról 9-re virradóra - idézi a The Kyiv Independent az erről szóló hatósági bejelentéseket.

A légicsapás lakóépületekben okozott károkat. Az ukrán légierő szerint az orosz drónok február 9-én éjfél után fél egy körül érték el a város térségét, a Suspilne pedig arról számolt be, hogy a több robbanás hallatszott Odesszában.

Az odesszai városi katonai közigazgatás vezetője, Szerhij Liszak közölte, hogy egy többszintes lakóházban tűz keletkezett, és a támadás során egy gázvezeték is megsérült. Emellett egy autó is kigyulladt. A katasztrófavédelem szerint egy 35 éves férfi meghalt, további két ember - köztük egy 19 éves nő - megsérült. A Primorszki kerületben található lakóépület elleni csapás 21 lakást rongált meg. Liszak szerint a támadásnak legalább egy halálos áldozata volt.

Támadás érte Kijevet is, a részletek egyelőre nem világosak, az oroszok feltehetőleg ballisztikus rakétákat lőttek ki az ukrán fővárosra. A Kyiv Independent helyszíni tudósítói február 8-án este kilenc óra körül detonációkat hallottak. Vitalij Klicsko főpolgármester megerősítette a támadást, és közölte, hogy a légvédelem megkezdte a rakéták elfogását. A hatóságok arra kérték a helyieket, maradjanak az óvóhelyeken. A támadás után Kijev legalább egy kerületében a tervezettnél korábban megszűnt az áramszolgáltatás. Az ukrán légierő este fél tíz előtt feloldotta a ballisztikus rakéták miatt elrendelt riasztást.

A támadássorozat az Oroszország által folytatott drón- és rakétatámadás-sorozatba illeszkednek, amely az ukrán energetikai infrastruktúrát veszi célba. A támadások súlyosan megrongálták az ország villamosenergia-hálózatát, és a fagyos időjárás közepette kiterjedt áramszünetekhez vezettek.

Az Ukrenergo február 8-án közölte, hogy az áramhálózat továbbra is rendkívüli terhelés alatt áll. A helyzetet súlyosbította, hogy Oroszország a február 7-ről 8-ra virradóra tömeges támadást hajtott végre Ukrajna létfontosságú infrastruktúrája ellen, amelynek következtében az atomerőművek részben leváltak az országos villamos hálózatról.

Rendkívül súlyos a helyzet Kijevben, ahol a helyiek több napon át naponta mindössze másfél-két órán át jutottak áramhoz. A február 7-i támadás egy újabb hideghullám előtt érte a fővárost, miközben az előrejelzések szerint a következő napokban mínusz 19 Celsius-fokig süllyed.