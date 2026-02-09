Tordai Bence feljelentést tesz a gödi akkugyárban történt visszaélések miatt

feljelentés;Samsung gyár;Tordai Bence;

2026-02-09 13:37:00 CET

Szerinte nehéz szavakkal megragadni, hogy milyen mértékű környezeti és emberi veszélyeztetés történt az Orbán-kormány tudtával.

Feljelentést tesz a „rendszerváltás utáni legnagyobb környezeti, környezetegészségügyi botrány” miatt a Párbeszéd-Zöldek frakcióvezető-helyettese.

Mint korábban a Telex nyomán mi is hírt adtunk róla, titkos adatgyűjtést folytatott 2022-ben a Rogán Antal felügyelete alatt álló Alkotmányvédelmi Hivatal a gödi Samsung SDI-gyárral szemben. A lépésre azért kerítettek sort, mert Orbán Viktor szűk köréhez olyan információk jutottak el, miszerint az üzem vezetése semmit sem tesz meg a gyárban előforduló mérgezések elkerüléséért, és nem is közöl minden információt a hatóságokkal róluk. A titkosszolgálat feladata tehát az volt, hogy kiderítse, mekkora veszélyt jelent a dolgozókra a mérgezés, mennyire őszinte a cég a kormánnyal és a hatóságokkal, és tesznek-e lépéseket a helyzet megoldása érdekében.

Tordai Bence szerint még fideszes mércével is döbbenetes bűnöket tárt fel a portál cikke. Megjegyezte, hogy a gyár környezethasználati engedélyét a bíróság 2024 tavaszán felfüggesztette, ősszel visszaadta, majd 2025 őszén teljesen megsemmisítette, az üzem működését mégsem függesztették fel. Szerinte az évekig tartó szándékos mérgezés egy tényleg precedens nélküli bűncselekmény-sorozat - amit egyrészt a Samsung vezetői, másrészt a történteket egy idő után pontosan ismerő kormány bűnrészesként valósított meg. A gödi Samsung hibás műszaki megoldásokból kifolyólag és a több száz milliárdos nyereséget generáló termelés zavartalan biztosítása érdekében az eddig ismertettnél is messze-messze meghaladó mértékben mérgezte a környezetet és veszélyeztette a dolgozóit.

Az ellenzéki politikus szerint nehéz szavakkal megragadni, hogy milyen mértékű környezeti és emberi veszélyeztetés történt a kormány tudtával és - végeredményben - aktív bábáskodása mellett. Tordai Bence közölte: nagyon súlyos bűncselekményekről beszélünk, nemcsak a környezetpusztító nagyvállalat vezetői részéről, de azok részéről is, akik az ország és a társadalom szolgálatára esküdtek fel.