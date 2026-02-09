Titkosszolgálati megfigyelés alá vonták néhány éve a gödi akkugyárat a durva mérgezési ügyek és szabályszegések miatt

Göd;szennyezés;Alkotmányvédelmi Hivatal;Samsung gyár;akkumulátorgyár;

2026-02-09 07:42:00 CET

Az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálata a legrosszabb feltételezéseket igazolta. Rogán Antal a politikai kockázat miatt be akarta zárni.

Titkos adatgyűjtést folytatott 2022-ben a Rogán Antal felügyelete alatt álló Alkotmányvédelmi Hivatal a gödi Samsung SDI-gyárral szemben - írta a Telex.

A lépésre azért kerítettek sort, mert Orbán Viktor szűk köréhez olyan információk jutottak el, miszerint az üzem vezetése semmit sem tesz meg a gyárban előforduló mérgezések elkerüléséért, és nem is közöl minden információt a hatóságokkal róluk. A titkosszolgálat feladata tehát az volt, hogy kiderítse, mekkora veszélyt jelent a dolgozókra a mérgezés, mennyire őszinte a cég a kormánnyal és a hatóságokkal, és tesznek-e lépéseket a helyzet megoldása érdekében. Ekkoriban politikai kockázatot kezdett hordozni az akkumulátorgyárak kérdése, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter pedig több kutatást is megrendelt a témában, amelyből kiderült: a magyarok többsége nem támogatja az akkumulátorgyárak építését, mert fél azok környezetszennyező hatásaitól.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálata a legrosszabb feltételezéseket igazolta. Rogán Antal a közhangulat miatt azzal érvelt, „vállalhatatlan politikai kockázat a munkások ilyen szintű veszélyeztetése”, és arra figyelmeztette minisztertársait, hogy súlyos politikai veszélyt jelenthetnek a kormánypártokra, ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek. Voltak, akik amellett kardoskodtak, hogy a bezárás jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a céget és a többi akkumulátorgyártót a további beruházásoktól. Végül nem állították le a gyárat, de őszig adtak időt a problémák kezelésére. Mindez 2023-ben történt.

A történtek előtt a Samsung SDI vezetése azt hitte, hogy lényegében bármit megtehet, nem fogja őket semmi érdemi retorzió, mondván, bármit megtehetnek, mert az ügyeiket elsikálják. 2023 elején meglepetésként érte őket, hogy a kormány érdemben foglalkozik a gyár ügyével. A portál egyik informátora szerint egy vezetőségi ülésen jelentették be, hogy véget értek ezek az idők. Mint fogalmazott: – Szóltak, hogy Viktor levette a védelmet a gyárról.