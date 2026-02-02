Nincs pardon: nyert a rap, vesztett az ICE

Lady Gaga;Grammy-díj;Billie Eilish;Bad Bunny;

2026-02-02 11:06:00 CET

Volt, aki történelmet írt, volt aki látványosan nem látta jönni az elismerést, de a 68. Grammy-díjátadó mégis a politikai túlkapások elleni heves tiltakozásról szólt.

Az Egyesült Államokban jelenleg akkorát megy a K-pop, hogy minimum Kaliforniától Arkansas-ig egy sor neves egyetem bővíti koreai nyelvi kurzusait, hogy elbírja valahogy a jelentkezők számát. Azt pedig, hogy ez részben a Netflixen 2025 októberében debütáló K-pop démonvadászok című animációs filmnek köszönhető (amely rekordot döntött a streaming szolgáltató legtöbbet nézett alkotásaként), az is jelzi, hogy főcímdala, a Golden koreai sorainak helyes kiejtéséről több, már milliós megtekintésű magyarázó videó árasztotta el a TikTok felületét. A Billboard Hot 100-as toplistáját szerény nyolc hétig vezető dal viszont nemcsak az elképesztő rajongótábor miatt várhatta összesen négy kategóriában nagyon is esélyes jelöltként az elismerést: kritikusok szerint a K-pop műfajban kimagasló technikai tudással összerakott számról van szó. Így részben ettől, részben pedig a Grammy-díjátadó szívének hosszú idő óta kedves Bruno Mars Roséval közös APT. című, szintén K-pop elemekkel tarkított számától várták sokan, hogy a műfaj a Grammy történetében először elismerést szerez.

De végül korántsem a sajátos szubkultúrával rendelkező, a pop, a rock, a hiphop és az elektronikus zenét ötvöző dél-koreai zene térhódításáról szólt az este, ahogyan azt sokan gondolták. Még annak ellenére sem, hogy a HUNTR/X formáció által jegyzett Golden végül valóban történelmet írt a többek között legjobb filmekhez, sorozatokhoz írt zene kategóriájának megnyerésével. Az egyik legfontosabb, dalszövegírókat díjazó Év dala kategóriában viszont alulmaradt Billie Eilish Wildflower című számával szemben. Az énekesnő így már tízszeres Grammy-díjas, mindössze 24 évesen. „Lopott földön senki sem illegális” – mondta köszönőbeszédében Eilish, biztatva a hallgatóságot arra, hogy emeljék fel szavukat az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatalának (ICE) agresszív túlkapásaival szemben. (Amely januárban szűk két hét leforgása alatt két civil áldozatot is követelt a Minnesota állambeli Minneapolisban.) Korántsem ő volt az egyetlen, aki kihasználta a világszerte milliók által élőben követett díjátadót: Eilishon és bátyján, alkotótársán, Finneason kívül például (a több kategóriában is jelölt, de végül egyet sem bezsebelő) Justin Bieber, valamint Joni Mitchell is viselte a tiltakozás egyik jelképévé vált fekete-fehér ICE OUT felirattal díszített kitűzőt, a Bon Iver nevű indie folk zenekar frontembere, Justin Vernon pedig egy narancssárga síppal a zakóján lépett a vörös szőnyegre, utalva azokra, akik Minneapolisban így figyelmeztetik az ott élőket az ICE-ügynökök jelenlétére.

Az est egyik legnagyobb esélyese (és a maga három díjával végül egyik legnagyobb nyertese) Bad Bunny 2025-ös éve nemcsak arról szólt, hogy talán minden túlzás nélkül a férfiak körében a könnyűzene jelenleg legnagyobb sztárjává nőtte ki magát, hanem arról is, hogy Donald Trumpot többször illette kendőzetlen kritikával az amerikai elnök migrációs politikája miatt. Válaszul Trump még októberben élesen bírálta a szervezők döntését, hogy Bad Bunny legyen a közelgő amerikai futball döntő félidejének fellépője, amelyre már előzetesen ICE razziát ígért, feltételezve, hogy illegális bevándorlók árasztják majd el a helyszínt a Puerto Ricó-i rappernek köszönhetően. Ilyen előzményekkel pedig várható volt, hogy ha Bad Bunny mikrofont kap, nem marad szó nélkül: „Nem vagyunk barbárok, nem vagyunk állatok, nem vagyunk földönkívüliek, emberek vagyunk és amerikaiak.” – mondta, miután átvette DeBÍ TiRAR MáS FOToS című albumáért járó díjat a latin zenei műfajok parádés ötvözéséért járó kategóriában (miután már elnyert egyet külön az EoO című daláért) A rapper később a Grammy egyik legfontosabb elismerését, az év albuma díjat is átvehette, amely markáns színt adott az estének és a társadalmi üzeneteknek, tekintve, hogy a lemez többek között a Puerto Ricó-i identitásról, az ott élők kulturális, politikai és történelmi útkereséséről is szól.

Nem hagyta szó nélkül az alkalmat a legjobb új előadó kategóriájának nyertese, Olivia Dean sem, akit lehengerlő tehetsége, valamint jazz és soul elemekkel tarkított zenéje miatt már a következő Amy Winehouse-ként emlegetik. „Semmik vagyunk egymás nélkül.” – mondta a brit és jamaicai-guyanai felmenőktől származó Dean köszönő beszédében. Még az élő adást megelőzően az immár ötödik Grammy-díját bezsebelő, kubai származású Gloria Estefan „embertelennek” nevezte az ICE árnyékában zajló eseményeket, a tavaly legjobb új előadónak jelölt (csak aztán Chappell Roannal szemben kikapó) Shaboozey pedig – aki ezúttal Jelly Roll rapperrel közös Amen című számáért legjobb country duó kategóriában vehetett át díjat – beszédében a bevándorlóknak ajánlotta elismerését.

A 68. Grammy díjazottjait tekintve az est tanulsága, hogy innentől kezdve az lesz majd egy új rekord, ha Kendrick Lamar rapper egy kategóriában sem nyer díjat. Az este folyamán (a tavalyi évhez hasonlóan) öt díjat vehetett át, köztük a tv off című számával a legjobb rapdalért, egy másik, a rap és R&B elemek ötvözését tekintő kategóriában SZA-val közös, Luther című daláért, de övé lett a legjobb rapalbum is a GNX lemezével, sőt, még a Clipse rapduó Chains & Whips számáért is elismerést érdemelt, ahol “csak” közreműködőként szerepelt. Nem sokkal később pedig az este egyik legfontosabb, az Év felvételének járó díjat is elvitte szintén Luther című számával. Kendrick Lamar így a díjátadó történetében a legtöbbet díjazott rapper, az eddig gyűjtött 27 elismerésével. Ahogyan az egy valamirevaló díjátadónál lenni szokott, itt is volt jó pár kategória, amely meglepetést okozott. A pop szcéna egyik kiemelt várományosa, Sabrina Carpenter díj nélkül maradt, míg a pár fokkal keményebb műfajokban például a legjobb rock album a Turnstile igencsak vegyes fogadtatású Never Enough című lemeze lett, maga mögé utasítva olyan favoritokat, mint a Haim, Yungblud vagy a visszatérő Linkin Park – ugyanakkor a legendás The Cure két alternatív kategóriában is nyerni tudott. Yungblud viszont az Ozzy Osbourne és a Black Sabbath zenekar előtt tisztelgő birminghami koncerten előadott Changes című daláért vihetett haza elismerést. (A júliusban elhunyt énekes legendára több ízben is megemlékeztek az est folyamán.)

Az est egyik legnagyobb meglepetése a mentális egészségügyi szünetről visszatért Lola Young, aki a legjobb pop szóló kategóriában vehetett át díjat Messy című számáért, feltörekvő énekesnőként olyan előadókat utasítva maga mögé, mint például Lady Gaga vagy Sabrina Carpenter. Ez nemcsak a többséget lepte meg, hanem szemmel láthatóan őt is, ami akkor is nyilvánvalóvá vált volna, ha ő maga nem mutat rá abban a stílusos káoszban, amit végül beszéd gyanánt nyújtott. Lady Gaga ugyan "csak" két díjat nyert – amely csúpán önmagához, vagyis pontosabban az elmúlt években nyert 14 díjhoz képest kevés – de azokból is az egyik legfontosabbat, a legjobb pop albumot elismerő kategóriában, Mayhem című lemezével (ezen kívül annak leghíresebb számáért, az Abracadabráért is díjazták). Gaga meghatott beszédében a női előadókhoz szólt, bátorítva őket, hogy a férfiak uralta háttér munkában merjék érvényesíteni saját akaratukat.

Az énekesnő akarva-akaratlanul ezzel stílusos hommage-t festett korai munkásságának, amelyhez a Mayhem című lemezével közel húsz év után tért igazán vissza: olyan önreflexív, bátran kísérletező, mégis precíz popzene, amelyről utoljára többek között a 2009-ben megjelent Bad Romance című dalánál beszéltek a kritikusok – és amelyet körülbelül lehetetlen volt nem díjazni.