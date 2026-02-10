Epstein titkai

kapcsolati háló;Jeffrey Epstein;

A szex mindig érdekes. Mégis, minek kell történnie, hogy egy eredetileg leánykereskedelemről szóló sztoriban a kapcsolati háló intimitásai háttérbe szorítsák a hálószobatitkokat? Ott van például a Király utca 70., amelynek földszintjén akkoriban egy sztriptízbár üzemelt, de izgalmasabb, hogy miért akart Jeffrey Epstein megszerezni egy harmadik emeleti lakást, és ha már annyira kellett neki budapesti ingatlan, miért nem választott az eladásra hirdetettek közül? Az amerikai igazságügyi tárca által nyilvánosságra hozott több millió oldalnyi dokumentum, rengeteg videó és fotó tele van ilyen, alighanem örökre megfejtetlenül maradó rejtélyekkel. A bakfisokat kedvelő multimilliomos amúgy is egyszemélyes titkosszolgálatként működött: információt gyűjtött, lekötelezett és feltehetően zsarolt fontos embereket, szívességeket nyújtott és kapott, a legeslegfelsőbb körökben mozgott – még akkor is, amikor mindenki tisztában volt üzelmeivel.

A világ most bepillantást nyer abba, hogyan működik az az „elit”, ahol a pillanatnyi előnyök rendre fontosabbak a morálnál. Nem is csak arról van szó, hogy András volt yorki herceg szexelt egy tizenhét éves lánnyal (ami az amerikai törvények szerint eleve erőszaknak minősül) meg még ki tudja, hány, Epstein által kiközvetített fiatal nővel, hanem például arról, hogy Peter Mandelson volt brit gazdasági miniszter és EU-biztos belső információkat nyújtott a befektetési bankárnak, miközben meleg férfiként nem volt érdekelt annak lány­ismerőseiben. Mandelson miatt még a brit kormányfő állása is veszélybe került, mert az őszülő munkáspárti potentátot kinevezte washingtoni nagykövetnek, jóllehet tudta, kivel barátkozik. Woody Allen egyik gyermeke Epstein segítségével került be álmai egyetemére, Bill Clinton volt elnök többször is elfogadta az utazást a milliomos repülőgépén, Elon Musk szinte rimánkodott, hogy a szigetén „bulizhasson”, Bill Gates, a világ akkori leggazdagabb embere az Epstein által kiszervezett orosz lányoktól kapott nemi betegséget. A volt yorki herceg felesége és a norvég trónörökös neje is aktív levelezésben volt ­Epsteinnel, Larry Summers, Clinton volt pénzügyminisztere pedig felesége költészetet pártoló alapítványának kunyerált tőle pénzt.

Vitalij Csurkin orosz ENSZ-nagykövetnek arról írt Epstein, hogyan kell tárgyalni Trumppal (a végén tűnjön neki úgy, mintha kapott volna valamit). Miroslav Lajcák volt szlovák külügyminisztert Mirónak becézte, és megígérte neki, hogy bemutatja lányoknak „meg a nővéreiknek” (netán húgaiknak). Egy norvég politikuson keresztül Putyinig is megpróbált eljutni, mondván, tudna tanácsokat adni egy orosz kriptovalutához. A moszkvai profikat dicséri, hogy be kellett érnie a lányok importjával.

Epstein világa a pénz és a befolyás körül forgott, a lányok a saját perverzióján kívül leginkább ehhez szolgáltak eszközként. A dokumentumokban közülük sokan felismerhetők, miközben rengeteg, a helyzetüket kihasználó férfi nevét kitakarták. És még mindig van vagy két és fél millió oldalnyi visszatartott dokumentum, Trump továbbra sem alhat nyugodtan.