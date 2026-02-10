A barátok jobban befolyásolják az életminőségünket, mint gondolnánk. Legyen bár több ezer Facebook-kapcsolatunk, mintegy százötven embert tudunk ismerősként fejben tartani Robin Dunbar világhírű brit antropológus, evolúciós pszichológus szerint. Az Oxfordi Egyetem professzorát májusban a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta, október 26-án pedig székfoglalót tartott az MTA-n „A barátság és a közösség (neuro)anatómiája” címmel. Majd az Eötvös10 Művelődési Házban mutatta be a hazánkban idén megjelent Barátok című könyvét, mely az életben legfontosabb kapcsolatainkról szól. A világhírű kutatót megkérdeztük, mennyire pontos ma, a virtuális kapcsolatrendszerek végtelennek tűnő hálójában a róla elnevezett, százötven fős „Dunbar-szám”. Arra is felhívta a figyelmünket, hogy egy barátság akkor lesz fenntartható, ha időnként elmegyünk együtt sörözni.
Az elaprózott hazai cégstruktúrához nehezen átlátható tulajdonosi szerkezet társul, a mintegy 600 ezer magyarországi cég csaknem egymillió, aktuális állapot szerinti tulajdonosa és cégvezetője szövevényes kapcsolati hálót alkot, s a vállalkozások jelentős része kapcsolódik tönkrement, bedöntött vagy adósságot görgető más cégekhez - hívta fel a figyelmet a BCE Nemzeti Cégtár Nonprofit (NCT) Zrt.