Szijjártó Péter feljelenti Magyar Pétert, miután a Tisza Párt elnöke lobbizással vádolta meg a gödi Samsung-gyár ügyében

feljelentés;Szijjártó Péter;Göd;Samsung gyár;lobbizás;akkumulátorgyár;Magyar Péter;Samsung SDI;

2026-02-10 08:34:00 CET

„Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek” – állítja a külgazdasági és külügyminiszter.

„Magyar Péternek felelnie kell a hazug rágalmaiért, ezért ma délelőtt büntető feljelentést teszek vele szemben, nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt” – közölte Szijjártó Péter kedd reggel a Facebook-oldalán.

A külgazdasági és külügyminiszter ezzel Magyar Péter hétfő esti posztjára reagált, amelyben a Tisza Párt elnöke azzal vádolta meg a tárcavezetőt, hogy mindent tudott a gödi Samsung SDI gyárban történt mérgezésekről, és ő lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel az egészségügyi határértéket többszázszorosan meghaladó szennyezési értékek ellenére. Az ellenzéki politikus szerint ezzel közvetlenül veszélyeztette a gyárban dolgozó 7500 és a környéken élő több tízezer ember egészségét Szijjártó Péter, akit lemondásra szólított fel.

„Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó, ezt persze tudtuk eddig is. Most azonban átlépett egy határt: tegnap este nagyon durva rágalmakat fogalmazott meg velem szemben a gödi Samsung-gyár kapcsán. Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek” – állítja a tárcavezető mai posztjában. Hozzátette, a mai napon a szükséges jogi lépéseket megteszi a Telexszel szemben is, a portál információit „álhírnek” minősítette.

Mint arról a Telex alapján lapunk is beszámolt, a kormány tudott róla, hogy a gödi akkugyár szennyezése sokszázszorosan túllépi az egészségügyi határértéket, a durva mérgezési ügyek és szabályszegések miatt pedig még titkosszolgálati megfigyelés alá is vonták néhány éve az üzemet. A lépésre azért kerítettek sort, mert Orbán Viktor szűk köréhez olyan információk jutottak el, miszerint az üzem vezetése semmit sem tesz meg a gyárban előforduló mérgezések elkerüléséért, és nem is közöl minden információt a hatóságokkal róluk.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálata a legrosszabb feltételezéseket igazolta. Rogán Antal a közhangulat miatt azzal érvelt, „vállalhatatlan politikai kockázat a munkások ilyen szintű veszélyeztetése”, és arra figyelmeztette minisztertársait, hogy súlyos politikai veszélyt jelenthetnek a kormánypártokra, ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek. Voltak, akik amellett kardoskodtak, hogy a bezárás jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a céget és a többi akkumulátorgyártót a további beruházásoktól.

A portál emellett kiderítette azt is, hogy a 2022 óta akkumulátorgyártással foglalkozó Samsung SDI főtanácsadójaként dolgozik Szabó László, Szijjártó Péter egykori külügyminiszter-helyettese. Úgy tudják, hogy Szabó rendszeresen tárgyal a cég nevében kormányzati szereplőkkel, szerepét pedig több forrás „lobbistaként” írta le.