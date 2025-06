Társkeresés okosan – RandiGuruval a Nagy Ő nyomában

Közeledik február 14-e, Valentin napja. Ilyenkor a nap vége kétesélyes: a meghitt pillanatokat éppúgy magában hordozza, mint a sértődött órákat. Különösen igaz erre a napra Karinthy sokat idézett mondása: „Férfi és nő. Hogy érthetnék meg egymást? Hisz mind a kettő mást akar.” Jelen esetben a férfi csöndet és nyugalmat, a nő pedig figyelmet. Így aztán az otthoni béke kedvéért a kevésbé romantikus férfiak is berohannak a virágüzletbe egy-egy szál egekbe árazott virágért, a nők pedig izgatottan várják, eszébe jutott-e választottjuknak a szerelmesek napja. Az évődésnél csak egy rosszabb van, ha nincs kinek adni, és nincs kitől kapni azt a virágot. Ma legalább 251 ezer 20–49 éves szingli él Magyarországon. Ők azok, akiknek nincs tartós párkapcsolatuk, gyermekük, és nem kötöttek még házasságot. Ennél is többen lehetnek, akik a nagy Ő után kutatnak, nyitott szemmel járnak, készen arra, hogy rájuk találjon a szerelem. Aki nem akar ölbe tett kézzel várni, a magyar RandiGuru tanácsait is bevetheti a sikeres ismerkedéshez.