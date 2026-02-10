Nem veszélyeztette a környezetet a gödi Samsung-gyár működése a kormányhivatal szerint

Göd;környezetszennyezés;Samsung gyár;kormányhivatal;akkumulátorgyár;Pest Vármegyei Kormányhivatal;környezethasználati engedély;

A Pest Vármegyei Kormányhivatal közölte, hogy a Kúria múlt heti döntésének értelmében a gyár az egységes környezethasználati engedélyét visszakapja, működését tovább folytathatja.

„A Telex tegnap megjelent, a gödi Samsung gyár működésével foglalkozó cikke valótlanságokat tartalmaz. A Pest Vármegyei Kormányhivatal – mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként – rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét” – állította kedd délelőtt megjelent közleményében a kormányhivatal.

Hangsúlyozták, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal mindig eljárt az esetleges szabálytalanságokkal szemben, „szakmai alapon, mindenfajta politikai befolyástól mentesen”, és az üzemet kiemelten, rendszeresen ellenőrzik. A közleményben kiemelték azt is, hogy amikor a vizsgálatok során a hatóság jogsértést tapasztal – a határérték túllépéseket is beleértve – a jogszabályokban rögzített intézkedéseket teszi meg, illetve szükség esetén szankcionálja a vállalatot, munkavállaló veszélyeztetése esetén pedig a legszigorúbban jár el.

„A Samsung-gyár működése nem veszélyeztette a környezetet. A Kúria 2026. február 3-án kelt döntésének értelmében a gyár az egységes környezethasználati engedélyét visszakapja, működését tovább folytathatja”

– írták.

A kormányhivatal a Telexen hétfőn megjelent tényfeltáró cikkre reagált, amelyről lapunk is beszámolt. A portál információ szerint a kormány tudott róla, hogy a gödi akkugyár szennyezése sokszázszorosan túllépi az egészségügyi határértéket, a durva mérgezési ügyek és szabályszegések miatt pedig még titkosszolgálati megfigyelés alá is vonták néhány éve az üzemet. A lépésre azért kerítettek sort, mert Orbán Viktor szűk köréhez olyan információk jutottak el, miszerint az üzem vezetése semmit sem tesz meg a gyárban előforduló mérgezések elkerüléséért, és nem is közöl minden információt a hatóságokkal róluk.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálata a legrosszabb feltételezéseket igazolta. Rogán Antal a közhangulat miatt azzal érvelt, „vállalhatatlan politikai kockázat a munkások ilyen szintű veszélyeztetése”, és arra figyelmeztette minisztertársait, hogy súlyos politikai veszélyt jelenthetnek a kormánypártokra, ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek. Voltak, akik amellett kardoskodtak, hogy a bezárás jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a céget és a többi akkumulátorgyártót a további beruházásoktól.

A portál emellett kiderítette azt is, hogy a 2022 óta akkumulátorgyártással foglalkozó Samsung SDI főtanácsadójaként dolgozik Szabó László, Szijjártó Péter egykori külügyminiszter-helyettese. Úgy tudják, hogy Szabó rendszeresen tárgyal a cég nevében kormányzati szereplőkkel, szerepét pedig több forrás „lobbistaként” írta le.

Az ügy kirobbanása után Tordai Bence független országgyűlési képviselő bejelentette, hogy feljelentést tesz, a gödi Samsung-gyár ügyét pedig „az Orbán-kormány Csernobiljának” nevezte. Magyar Péter azonnali lemondásra szólította fel Szijjártó Pétert, azzal vádolva a külgazdasági és külügyminisztert, hogy tudomása volt a gödi Samsung SDI gyárban történt mérgezésekről, és ő lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel az egészségügyi határértéket többszázszorosan meghaladó szennyezési értékek ellenére, közvetlenül veszélyeztetve ezzel a gyárban dolgozó 7500 és a környéken élő több tízezer ember egészségét.

A tárcavezető kedd reggel a közösségi oldalán reagált a Tisza Párt elnökének tegnapi nyilatkozatára. Szijjártó posztjában azt állította, hogy „Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek”, ezért ma délelőtt büntető feljelentést tesz az ellenzéki politikussal szemben „nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt”. A miniszter a Telexen megjelent információkat „álhírnek” minősítette, és közölte, hogy a portállal szemben is megteszi a szükséges jogi lépéseket.