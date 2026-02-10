„Győr nem nyugszik bele” - Tüntetést szervez a polgármester a hiányzó lakáskassza-pénz miatt

Győr;tüntetés;Pintér Bence;

Fogytán Pintér Bence türelme, és szeretné megmutatni: nem lehet mindent megcsinálni a győriekkel.

Február 20-ára tüntetést szervez Győr polgármestere.

Pintér Bence azzal vádolja a helyi Fideszt, hogy az általuk irányított város közszolgáltató cég számlájáról eltűnt 1,7 milliárd forint. A politikus szerint a Fidesz 168 órája nem tud egyenes választ adni arra az egyszerű és egyértelmű kérdésre, hogy hova tűnt ez az összeg. Nem mutatják meg a könyvelés egészét, nem küldik el a hitelkeret állását, titkolják előlünk a számlatörténetet - írta, megjegyezve: országszerte ott ólálkodnak a közpénzek környékén a Fekete Dávidok; csak máshol nem dobolják ki büszkén a gazdasági beszámolóban, írják alá, és szavazzák meg, hogy nincs meg a pénz.

A polgármester szerint a győri Fidesz egyértelműen abban reménykedik, hogy a jogos felháborodás majd eláll, mint az eső; ezért húzzák az időt a világ végezetéig. Emlékeztetett: hogy február 4-én, a közgyűlésen a fideszes irányítású Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója, Sárkány Péter hazudott, amikor azt mondta, hogy „holnap írásban” elküldik a kért adatokat, hiszen azóta sem küldtek semmilyen adatot. Majd az „igazgatósági ülésen”, vagy majd inkább „tizenöt nap múlva”, vagy majd ha befontuk a szemöldökünket, talán elmondják, hol van a pénz - ismertette. „Fogy a türelmünk. Összehívom a város polgárait, most fogjuk ugyanis megmutatni az egész országnak, hogy a győriekkel nem lehet mindent megcsinálni. Elég volt” - fogalmazott Pintér Bence.

A demonstrációt február 20-án péntekre, az egyik helyi büntetőeljáráshoz kötődő Vaskakas-Schäffer-épületegyüttes mellé hirdette meg, délután fél 5-re. Innen vonulnak át a hat órakor kezdődő közgyűlésre, ahol meghallgatják Sárkány Péter beszámolóját, és reményei szerint elfogadhatják az idei költségvetést. Jelezte: az ülést a Városház téren, kivetítőn is követheti majd mindenki.

„Aki ezt olvassa, vigye hírét: Győr nem nyugszik bele” - zárta sorait Pintér Bence.