A közgyűlés feloszlatását és új választások kiírását kezdeményezi Győr polgármestere

2026-02-03 09:09:00 CET

Állítása szerint legalább 1,7 milliárd forintnak veszett nyoma egy olyan önkormányzati cégnél, amelyet kizárólag a Fidesz irányít.

A közgyűlés feloszlatását és új választások kiírását kezdeményezi Pintér Bence, győri polgármester.

A városvezető egy Facebook-videóban arról beszélt, hogy 2025 januárja és szeptembere között alig 9 hónap alatt eltűnt a Győr-Szol Zrt. kezelésében álló önkormányzati lakáskassza csaknem egésze. A gazdasági beszámolókra hivatkozva azt közölte: nincs meg a 1,7 milliárd forint a Fidesz által irányított cégnél.

Emlékeztetett: az önkormányzati lakáskassza 1993 óta gyűlik, ide kerül minden önkormányzati lakásból és ingatlanból származó bérleti díj, amely célhoz kötött forrás. Az önkormányzat és az önkormányzati cég közötti vagyonkezelési szerződés szerint a pénzt csak és kizárólag az önkormányzati lakások és ingatlanok felújítására, karbantartására és építésére használhatja fel a vagyonkezeléssel megbízott Győr-Szol.

A 2025 szeptemberi fordulónapon benyújtott számviteli bizonylat alapján a városi lakáskassza egyenlege meghaladta a 2 milliárd forintot. A cég 2025. évi harmadik negyedéves beszámolója ugyanakkor a bankszámlán mindössze 304 millió forintot mutatott.

Pintér Bence szerint ennek az ügynek minden eleme szégyenteljes, és felmerül a különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás és hűtlen kezelés, a bűnpártolás, valamint a hivatali visszaélés gyanúja. Jelezte, hogy az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségen. Mint mondta, a város működését teljesen újra kell formálni, és meg kell kezdeni a hatalmas kár enyhítését. Ehhez az szükséges, hogy a „Fekete Dávidhoz, Szeles Szabolcshoz, Hajtó Péterhez, Borsi Róberthez, Huszár Gáborhoz, Szabó Jenőhöz és Antal Imréhez hasonlóan hazug és tisztességtelen politikusok eltűnjenek a győri döntéshozatalból.”

A közgyűlés feloszlatását azzal indokolta, hogy a győriek nem erre szavaztak. „A fideszes politikusoknak, akik a közgyűlés többségét adják, semmilyen demokratikus felhatalmazásuk nincs arra, hogy milliárdot tűnjenek el a kezük alatt a lakáskasszából. Nem ezzel kampányoltak a választás előtt, nem ezt ígérték a győrieknek. A közgyűlés többsége nem mondott igazat arról, hogy mi a valódi szándéka a város javaival, a győriek pénzével. A közgyűlésnek ezért vissza kell adnia a döntés jogát a győrieknek, hogy véleményt mondhassanak erről a politikáról” - fogalmazott Pintér Bence.