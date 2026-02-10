Házi őrizetbe került a tiszás aktivistákat késeléssel fenyegető férfi

erőszak;fenyegetés;házi őrizet;Tisza Párt;

2026-02-10 16:09:00 CET

Bár büntetett előéletű és korábban erőszakos bűncselekményeket követett el, a férfinak egyelőre nem kell börtönbe mennie.

Négy hónapra házi őrizetbe helyezte a Budai Központi Kerületi Bíróság azt a férfit, aki őrjöngve, késeléssel fenyegette meg a Tisza Párt aktivistáit - derül ki a Fővárosi Törvényszék lapunknak megküldött közleményéből.

Bár a tájékoztatás nem tér ki rá, de egyértelműen arról a férfiről van szó, akiről szombaton hírt adtunk. A Magyar Péter által közzétett, péntek este rögzített felvételen a feltételezett elkövető azt közölte az ellenzéki párt aláírásgyűjtő aktivistáival, hogy van nála kés „meg minden”, majd ezt követően hitet tett Orbán Viktor politikája mellett. „Rák egye ki a gyomrotokat... gyere ide te kurva, gyere ide! (...) vagy megbaszlak” - kiabálta, miközben elment mellette édesanyjával egy kisgyerek, aki ránézett a magából kivetkőző férfire. Ezt követően közölte, hogy „szétszurkálja” a Tisza Párt aktivistáit.

Az ügyészség a legszigorúbb kényszerintézkedés, a letartóztatás mellett érvelt, azonban a bíróság szerint elegendő egy szigorúbb szabályok szerint végrehajtott, nyomkövetővel ellenőrzött bűnügyi felügyelet. Álláspontjuk szerint az egy ingatlanra korlátozott kényszerintézkedés megfelelően ki tudja zárni a bűnismétlés veszélyét.

Kiderült az is, hogy a férfi büntetett előéletű, és vele szemben büntetőeljárások is folyamatban vannak, azonban az előéletében kizárólag olyan erőszakos bűncselekmények merültek fel, amelyeket a „tág mozgási szabadsága révén” tudott elkövetni. Amennyiben bűnösnek találják, akkor tette személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétségének megállapítására lehet alkalmas.

A végzés nem végleges.