Indítványozták a Tisza Párt aktivistáit késeléssel fenyegető férfi letartóztatását

ügyészség;letartóztatás;fenyegetés;aktivisták;Fővárosi Főügyészség;Tisza Párt;

2026-02-10 10:45:00 CET

Az ügyészség szerint a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki.

A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség fenyegetéssel megvalósított zaklatás megalapozott gyanúja miatt indítványozta annak a 31 éves férfinak a letartóztatását, aki késeléssel fenyegette a Tisza Párt aktivistáit péntek este Budapesten – derül ki a Fővárosi Főügyészség keddi közleményéből.

A megalapozott gyanú szerint a férfi 2026. február 6-án kora este, a II. kerületben az ellenzéki párt aláírásgyűjtő önkénteseivel szemben erőszakosan, fenyegetőleg lépett fel. „Kettejüket is megfenyegette trágár módon, és kilátásba helyezte, hogy késsel fogja bántalmazni őket, miközben feléjük lépett” – írták.

A tájékoztatás szerint a fővárosi rendőrök a férfit másnap őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt. A Fővárosi Főügyészség indítványt tett a büntetett előéletű gyanúsított letartóztatására, mivel az ügyészség szerint a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki. „A gyanúsított letartóztatása kérdésében a nyomozási bíró várhatóan a mai napon dönt” – zárul a közlemény.

Magyar Péter az esetről szombaton tett közzé egy videót. A felvételen az látható, amint az illető közli, hogy van nála kés „meg minden”, majd ezt követően hitet tesz Orbán Viktor politikája mellett. „Rák egye ki a gyomrotokat... gyere ide te kurva, gyere ide! (...) vagy megbaszlak” – kiabálta, miközben elment mellette édesanyjával egy kisgyerek, aki ránézett a magából kivetkőző férfire. Ezt követően közölte, hogy „szétszurkálja” a Tisza Párt aktivistáit. Az ellenzéki párt elnöke a látottakat úgy kommentálta, hogy szerinte ide vezet az orbáni gyűlöletkeltés.